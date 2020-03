Confinement : attention, ne brûlez pas vos déchets verts, c'est interdit

C'est un effet de la fermeture des déchetteries : la préfecture du Puy-de-Dôme alerte ce dimanche sur le brulage des déchets verts. Elle rappelle qu'il est interdit, en période de confinement ou non.

En cette période d'inactivité professionnelle, beaucoup sont tentés de faire leur jardin. C'est alors que les résidus de taille de haies, de thuyas ou encore d'arbres, mais aussi les tontes de pelouses s'accumulent. De plus, à compter du 30 mars, les agents de Clermont Auvergne Métropole ne collecteront plus les biodéchets, à savoir les bacs verts, et les déchetteries sont fermées. Certains décident donc de brûler leurs déchets verts.

La préfecture du Puy-de-Dôme veut donc alerter ce dimanche sur cette pratique. "Nombre de ces feux dégénèrent et sollicitent les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme" explique la préfète sur le réseau social Twitter.

En conséquence, les services de l'Etat décident de rappeler que ces déchets végétaux ne doivent pas être brûler. "Le brûlage à l'air libre est interdit" expliquent-ils. La bonne pratique est donc de déposer ses résidus ou feuillages au fond de son jardin, le plus loin de son habitation, et de les valoriser par le compostage.