Confinement dans les Landes : sans dérogation, moins de nettoyage sur les plages

Une heure et un kilomètre autour de chez soi. Pas de dérogations pour les amoureux de la nature et les associations de protection de l'environnement. Sauf que les déchets, eux, s'accumulent sur les plages, dans les fossés, dans les cours d'eau. Encore plus depuis la pandémie de Covid-19 et l'utilisation des masques, notamment.

Nathan Jobard, bénévole à Surfrider Foundation dans les Landes, appelle chacun à ramasser les déchets qu'il trouve lors des sorties autorisées : "Lorsqu'on habite dans les terres, pourquoi ne pas nettoyer le kilomètre autour de son domicile, et ça qu'on habite à Dax, Ychoux ou Mont-de-Marsan." L'association s'attend à une recrudescence de déchets plastiques, sur les plages : "80% des déchets qu'on trouve sur les plages viennent des terres."

Sur la côte sud des Landes, Géraldine Jourdan est la présidente de l'association Pickitup40, créée il y a un an sur le secteur de Capbreton-Hossegor-Seignosse. Elle raconte ce qu'elle voit en ce moment.

France Bleu Gascogne : Il y a beaucoup de déchets en ce moment sur les plages des Landes ?

Géraldine Jourdan : Oui tout à fait. Nous sommes en novembre et c'est une période où il y a énormément de déchets et de remontées plastiques sur nos plages, et c'est encore plus important en cette période de crise sanitaire avec un afflux de masques, qui terminent dans les océans. On a un vrai souci pour avoir des bénévoles sur les sites. Donc, on a appelé aux bénévoles présents autour d'un kilomètre pour pouvoir œuvrer. Mais, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour essayer de retirer un maximum de plastiques de nos plages.

Vous n'avez pas droit à une dérogation ?

Non, nous n'avons pas dérogation. Une demande a été faite en mairie et à la sous-préfète des Landes pour essayer de trouver une solution, avec des règles sanitaires. Pour essayer de monter des équipes qui auraient la possibilité, malgré la règle du un kilomètre et de l'heure, de pouvoir essayer d'agir sur nos plages. Nous n'avons pas, à ce jour, de réponse.

Pouvez-vous nous décrire ce que vous constatez ?

J'ai effectué une vidéo sur la plage de Capbreton, il y a quelques jours (voir plus bas) et qui montre l'ampleur des dégâts. On a un volume de plastiques phénoménal, une quantité incroyable. Idéalement, il faudrait venir tout racler. Donc, on a vraiment besoin de bénévoles, de citoyens qui pourraient venir sur les plages pour retirer un maximum de plastiques. C'est vraiment effroyable parce qu'aujourd'hui quand vous allez sur la plage de Capbreton, Hossegor ou Seignosse, visuellement la plage est colorée. C'est à dire que vous avez un visuel de plastiques avant de voir le sable. C'est grave et en plus, il y a un vrai risque pour la santé, puisque ces plastiques vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Donc, aujourd'hui la priorité ce serait de pouvoir retirer un maximum de plastiques sur les plages.

Il faut toutes ces "petites mains" que sont les bénévoles ?

Hors saison, le ramassage est très réduit. Il va y avoir un ramassage une fois par mois. Pour le coup, aujourd'hui il faudrait agir tous les jours. Mais si on fait intervenir un tracteur tous les jours sur les plages, on risque d'avoir une vraie fragilisation de la dune. Donc, il nous faudrait des équipes de six personnes, maximum autorisé, qui pourraient se relayer sur la journée pour essayer de sortir les déchets et de les poser dans les bacs à marée ou en entrée de plage, en contact étroit avec les mairies pour que derrière le service technique récupère tout ce qui a été sorti. Il est vraiment urgent d'agir.