Confinement : des changements de comportements observés sur les oiseaux de la réserve de Breuil-Magné

Jérôme Mery, qui observe les oiseaux au quotidien, prévient d'emblée : début juillet, ce n'est pas la meilleure saison pour observer les oiseaux. Et pourtant, il n'y a pas à attendre longtemps pour apercevoir l'un des nombreux pensionnaires de la Cabane de Moins, la réserve naturelle de Breuil Magné, à côté de Rochefort.

La commune a accueilli ces 1er et 2 juillet l'Université de la biodiversité, autour d'un thème : les conséquences du confinement sur l'Homme, et la nature.

Les oiseaux ont pleinement occupé l'espace

Dans la réserve naturelle, ceux qui tiennent le site, près de 1500 hectares préservés, ont observé des modifications dans le comportement des volatiles pendant les confinements, surtout le premier. Vivent ici des dizaines de milliers d'oiseaux sur l'année, en transit souvent et près de 230 espèces différentes.

Le site accueille des dizaines de milleurs d'oiseaux à l'année. © Radio France - Lise Dussaut

Aux confinements, Jérôme Mery l'avoue : "Nous n'avons pas eu plus d'oiseaux que d'habitudes. Nous n'avons pas eu non plus de nouvelles espèces, que l'on ne voyait pas avant sur le site." En revanche, notre guide du jour a bien vu que ses protégés vivaient différemment. "Pendant le confinement, la réserve était complètement fermée. _Pas de photographe, pas de promeneur, personne pour ramasser des champignons_... Ca n'avait jamais été comme cela. Les volatiles se sont donc bien plus éparpillés sur le site. En temps normal, ils ont tendance à être plus regroupés", explique Jérôme Mery.

Des effets de courte durée

Et cela a pu entraîner une augmentation du nombre de petits : "Dans ce calme absolu, les couples avaient chacun leur endroit. Il est possible qu'ils se soient plus reproduits qu'habituellement. Mais cela n'a pas été mesuré."

Jérôme Mery a aussi remarqué qu'une fois les confinements terminés, tout est rapidement revenu à la normale : "La vie a maintenant repris son cours. Ces changements n'ont pas perduré."

Et le spécialiste des oiseaux retrouve les tracas quotidiens, notamment le réchauffement climatique qui n'est jamais très loin : "Ces derniers mois, beaucoup d’œufs n'ont pas résisté à la météo, aux variations successives de températures."