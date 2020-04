Confinement : des heures d'attente à la réouverture de la déchetterie de Saint-Marcel-lès-Valence

Il y avait 60 véhicules et trois heures d'attente dès la réouverture de la déchetterie de Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme) ce lundi matin. La mairie recommande à ses habitants de reporter leur transports de déchets.

La file d'attente était longue, très longue ce lundi matin à l'entrée de la déchetterie de Saint-Marcel-lès-Valence, dans la Drôme. Comme la grande majorité des déchetteries en France, celles de l'agglomération Valence Romans ont été fermées mi-mars, au début du confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et elle n'ont rouvert que ce lundi, mais en accueillant moins de véhicules en même temps pour éviter les contacts. Ainsi, à Saint-Marcel-lès-Valence, la mairie a constaté dès l'ouverture une soixantaine de véhicules à l'entrée et jusqu'à trois heures d'attente. Elle conseille aux habitants de reporter leur venue à la déchetterie.

Comme à Saint-Marcel-lès-Valence, plusieurs déchetteries de Drôme ou d'Ardèche rouvrent cette semaine après plus d'un mois de fermeture. C'est le cas par exemple pour celles d'Arche Agglo ce lundi ou pour celles de Porte de Drômardèche ce mardi. Attention, en plus des modalités mises en place par chaque intercommunalité et de l'éventuelle file d'attente à l'entrée, il faut aussi, pour s'y rendre, remplir son attestation en cochant la case "Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité".