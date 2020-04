Confinement : l'accès aux jardins partagés et jardins familiaux autorisés à Dijon

C'était une demande des élus écologistes du conseil municipal et une attente de la part de beaucoup d'habitants confinés, les jardins partagés et les jardins familiaux peuvent à nouveau ouvrir à Dijon, à l'exception de ceux situés dans des parcs fermés (Jardin des Apothicaires et des Argentières). Ces réouvertures sont organisées par les associations et structures supports.