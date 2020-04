Confinement : la déchetterie de Sablé-sur-Sarthe rouvre partiellement pour les déchets verts

Uniquement pour les déchets verts des particuliers et avec des règles d'accès très strictes : la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe va rouvrir sa déchetterie à compter du lundi 27 avril 2020, avec une procédure très encadrée pour tenir compte du confinement.

La semaine prochaine, le site de la Denisière, à Solesmes, sera ouvert quatre matinées (9H-13H). L’accès se fera par ordre alphabétique du nom de famille des usagers.

Lundi 27 avril : A à C

Mardi 28 avril : D à H

Mercredi 29 avril : I à M

Jeudi 30 avril : Fermeture pour vidage

Vendredi 1er mai : Férié

Samedi 2 mai : N à Z

Dimanche 3 mai : Fermé

La police municipale sur place

Dans un communiqué, la communauté de communes de Sablé précise que les usagers devront venir seuls, munis de leur carte de déchetterie et de leur attestation dérogatoire de déplacement dont ils auront coché la case "achats de première nécessité". Sur place, il faudra suivre les consignes des agents avant d'accéder au site et décharger soi-même les déchets verts avec ses propres outils (fourche, balai, etc.).

La circulation sera aménagée afin que les automobilistes ne se croisent pas. L’accès à la déchetterie se fera en sens unique par le bas de la rue de la Denisière (accès par le rond-point); la sortie se fera par le haut de la rue de la Denisière (en direction de l’intersection de l’avenue Jean Monnet). La police municipale sera présente sur les lieux pour faire respecter cette organisation.