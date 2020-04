Confinement : la métropole nantaise va progressivement rouvrir ses déchetteries

Nantes métropole indique, ce mercredi, que ses 11 déchetteries fermées depuis sept semaines vont progressivement rouvrir à partir de la semaine prochaine. Seuls les déchets verts et les gravats seront acceptés dans un premier temps. Par ailleurs, les trois écopoints nantais vont également rouvrir.

Elles étaient fermées depuis sept semaines. Dans un communiqué publié ce mercredi, la métropole de Nantes indique la réouverture progressive de ses 11 déchetteries à partir du lundi 4 mai. Dans un premier temps, seuls les gravats et les déchets verts seront acceptés. Les trois écopoints de la ville de Nantes pourront également accueillir du public, dès la semaine prochaine.

Jusqu'au 11 mai, seuls les gravats et les déchets verts acceptés

Dès lundi, les déchetteries de Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Nantes Prairie de Mauves, Orvault, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire, Rezé et Vertou accueilleront de nouveau du public pour qu'ils puissent y déposer leurs déchets verts ou leurs gravats, seuls déchets acceptés jusqu'au 11 mai, date de déconfinement des Français.

Les Nantais pourront également se débarrasser de leurs déchets verts dans les trois écopoints de la commune qui rouvrent dès mardi, aux jours et horaires habituels. Dans son communiqué, la métropole précise donc que tous ces sites seront fermés les dimanches 10 et 17 mai et rappelle que toutes les personnes se rendant dans ces points devront être munies d'une attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle sera cochée l'onglet "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité".