Confinement : la qualité de l'air s'améliore en Bourgogne-Franche-Comté

Le confinement et la réduction de l'activité économique commencent à avoir des conséquences sur la qualité de l'air que nous respirons. En Bourgogne-Franche-Comté, les polluants dus au trafic automobile sont en baisse sensible.

Francis Schweitzer, le directeur d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, l'organisme qui surveille les polluants dans l'air observe les conséquences du confinement sur les dioxydes d'azote. Ces polluants sont émis principalement par le trafic automobile. Leur baisse marque vraiment la diminution de la pollution.

En revanche, il est un peu tôt pour mesurer l'impact sur les autres polluants que ce soit les particules ou l'ozone. Il va falloir une période un peu plus longue et des analyses complémentaires. D'autant plus que la bise, qui a soufflé le week-end dernier, a dispersé les polluants.

La carte en temps réel accessible sur le site d'Atmo BFC © Radio France - capture d'écran

Mais qui dit confinement, dit maison et appartement. Il faut penser à aérer deux à trois fois par jour pendant cinq minutes pour renouveler l'air de nos intérieurs et chasser les polluants.