Confinement : Le Mans rouvre ses déchetteries

A l’instar des décisions annoncées ces derniers jours par plusieurs collectivités sarthoises, les déchetteries vont rouvrir sur le territoire de Le Mans Métropole à compter du lundi 27 avril 2020. Uniquement pour les déchets verts pour l’instant et avec des règles d’accès strictes.

A compter du lundi 27 avril 2020, les déchetteries de l'agglomération du Mans seront de nouveau ouvertes, uniquement pour les déchets verts (voir les lieux et les horaires plus bas). Inutile d'essayer de contourner la règle en ajoutant autre chose au chargement : "Toute personne se présentant avec des déchets autres que déchets verts se verra refuser l'entrée" prévient Le Mans Métropole.

Les règles d'accès

Le Mans Métropole précise que "des agents présents aux accès de chaque déchetterie seront chargés de limiter l’entrée à deux ou trois véhicules simultanément, pour éviter toute proximité. Les gestes barrières et les distances entre les personnes devront être bien sûr appliqués, et le port de gants et de masques sont conseillés".

Après des semaines de fermeture et alors que les déchets verts s'entassent dans les jardins des Manceaux, il risque d'y avoir du monde. "Il est donc conseillé de ne pas se présenter dès les premiers jours afin d’éviter un temps d’attente trop important" indique Le Mans Métropole, en ajoutant que les utilisateurs sont également priés de se rendre uniquement dans la déchetterie la plus proche de leur domicile".

Les horaires d'ouverture pour chaque déchetterie

Déchetterie de la Chauvinière

9h - 12h / 14h - 18 h du lundi au vendredi

9h - 12h30 / 13h30 - 18h le samedi

Déchetterie de Sargé

9h - 12h / 14h - 18 h du lundi au samedi

Déchetterie de Saint Saturnin

14h - 18 h du lundi au mercredi

9h - 12h le jeudi et vendredi

9h - 12h / 14h - 18 h le samedi

Déchetterie du Ribay

9h - 12h du lundi au mercredi

14h - 18h le jeudi et vendredi

9h - 12h / 14h - 18 h le samedi

Déchetterie de Champagné

9h - 12h du lundi au mercredi

14h - 18h le jeudi et vendredi

9h-12h / 14h-18 h le samedi

Déchetterie de Ruaudin

9h - 12h du lundi au mercredi

14h - 18h le jeudi et vendredi

9h-12h / 14h -18 h le samedi

Déchetterie de Mulsanne