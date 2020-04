Confinement - Les déchetteries de l'agglomération lavalloise vont-elles rouvrir pour les déchets verts ?

Dans un jardin rien ne se perd, tout se recycle en pratiquant par exemple le mulching, technique de tonte qui consiste à laisser l’herbe coupée directement sur le sol explique Roger Gardin, la voix du jardinage sur France Bleu: "ce n'est pas nocif, c'est un apport organique. On peut aussi mettre le gazon dans le compost avec les déchets ménagers".

Mais, depuis 5 semaines, les jardiniers ont accumulé énormément de déchets verts, de l'herbe, des branches. Difficile de tous les valoriser sur une surface parfois restreinte. Alors, certaines collectivités mayennaises ont décidé de rouvrir les déchetteries, dans le bocage, à Château-Gontier, bientot dans le Pays de Craon, à partir du lundi 27 avril.

Pour l'instant, dans l'agglomération lavalloise, les déchetteries restent fermées. Position intenable estime le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde : "on peut progressivement rouvrir uniquement pour les déchets verts. C'est une demande forte des habitants tout d'abord et ensuite pour les communes ce serait une nuisance en moins car on constate des dépôts sauvages. Et mes agents passent beaucoup trop de temps pour nettoyer".

Une décision devrait être prise avant la fin de la semaine sur une éventuelle réouverture des déchetteries de la région de Laval, uniquement bien-sûr pour les déchets verts.