Confinement : les déchèteries des Vosges rouvrent partiellement pour les déchets verts

Les déchets verts s'amoncellent dans les jardins en ce début de printemps ensoleillé. Et, c'est un effet pervers du confinement et de la fermeture des déchèteries qui en découle, ils peuvent se retrouver dans les sacs à ordures ménagères ou jetés dans les forêts...

Pour éviter cela, en accord avec la préfecture des Vosges, le Sicovad (Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets) a décidé de rouvrir partiellement des déchèteries dans le département. Les déchets de tonte ou de tailles pourront être apportés à compter de ce mercredi 22 avril à la déchèterie de Razimont à Epinal, du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Elle sera ouverte également les 1er et 8 mai.

A partir du mardi 28 avril, ce sont les déchèteries de Golbey, Nomexy, Xertigny, Bruyères et Saint-Nabord qui ouvriront leurs portes les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elles seront closes les 1er et 8 mai. Les autres déchèteries du département restent fermées.

Attention, interdiction d'apporter tout autre déchet dans ces lieux et respect obligatoire des gestes barrières. Le Sicovad invite d'ailleurs les particuliers à "n'utiliser ces services qu'en cas d'extrême urgence, le mot d'ordre de rester chez soi au maximum étant toujours prioritaire".