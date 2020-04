Confinement - les déchetteries fermées, les bennes retirées, comment valoriser vos déchets verts chez vous ?

La collecte des ordures ménagères est maintenue en Mayenne mais celle des déchets verts ne l'est plus et les déchetteries sont fermées. Alors comment les traiter chez soi ?

Le service des espaces verts de la Ville de Mayenne vous donne quelques conseils.

Le mulching

Le mulching est un anglicisme qui se traduit par paillage en anglais. Il faut être équipé d'une tondeuse spécifique dite tondeuse mulcheuse ou tondeuse mulching : celle-ci est donc équipée d'une sorte de broyeur intégré qui hache l'herbe coupée et qui la renvoie sur la pelouse par une sortie latérale sur la tondeuse. A noter que vous pouvez trouver des systèmes adaptables sur les tondeuses classiques. Cette technique permet de couper l’herbe très finement. Elle est laissée en place et va protéger la pelouse et la nourrir.

Taille d’arbres

Les plus grosses branches issues de taille peuvent être conservées pour alimenter les barbecues de l’été et les tiges longues et droites peuvent servir au potager.

Une haie sèche dans le jardin

Entassez les tailles de haies ou d’arbres pour créer une haie de bois mort. Cette haie « morte » va favoriser la biodiversité avant d’être colonisée par les espèces locales.

Le paillage

Les tontes de pelouse constituent un paillage intéressant. Profitez du beau temps pour étaler vos tontes en couche fine sur le gazon pour les faire sécher sans qu’elles ne fermentent. Une fois sèches, vous obtenez du foin, idéal pour pailler vos massifs de fleurs, au potager ou au pied des haies. Cette matière organique va garder le frais au pied des plantes, diminuant ainsi les besoins en eau, et enrichissant et protégeant le sol.

Le compostage

Avec ou sans composteur, vous pouvez composter vos déchets de cuisine et de jardin. Pour un bon fonctionnement, respectez les 3 règles de base :

1-alterner les déchets verts, plus humides, riches en azote (tontes d’herbe, épluchures) avec des dépôts de matière brune, plus sèche, riche en carbone (feuilles mortes, paille, brindilles, cartons),

2-vérifier l’humidité : le compost doit être humide comme une éponge essorée,

3-brasser pour favoriser l’aération : l’apport d’oxygène relance le processus de compostage.

Sans composteur, choisissez un endroit de votre jardin pour faire un tas, à l’ombre des arbres, éloigné de la maison, et procédez comme pour un composteur.