Confinement : Les déchetteries restent ouvertes sur le secteur de Beaucaire

Le confinement entre en vigueur en France, en raison de la crise sanitaire et de la pandémie de covid-19. Dans le Gard, les quatre déchetteries de la communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence restent ouvertes aux horaires normaux (sous réserve d'évolution des mesures de confinement) à partir de ce vendredi 30 octobre 2020.

- L'accueil de la CCBTA reste ouvert aux horaires habituels de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

- Les quatre déchèteries (Beaucaire, Bellegarde, Fourques, Vallabrègues) restent ouvertes aux horaires habituelles.

- L'accueil physique de l'Office de Tourisme (8 rue Victor Hugo, Beaucaire) est fermé.

L'accueil téléphonique (04 66 59 26 57) et numérique (via Facebook : Beaucaire Terre d'Argence Tourisme) sont maintenus.

- Le Musée Auguste Jacquet et le Parc du château de Beaucaire sont fermés.