PHOTOS - Les herbes folles ont pris leurs quartiers dans les rues de Limoges pendant le confinement

A Limoges, les agents de la voirie et des espaces verts s'activent dans les rues et dans les parcs. Car, pendant le confinement, les herbes folles ont envahi trottoirs et allées des parcs. La ville va en profiter pour revoir ses méthodes et appliquer un jardinage plus doux.

Depuis quelques jours, les agents de la voirie et des espaces verts s'activent dans les rues et dans les parcs de Limoges. Il faut dire que, pendant le confinement, la nature a largement pris (ou repris) ses droits, jusque sur les trottoirs et au pied des murs : les mauvaises herbes se sont multipliées et les limougeauds ont découvert des rues parfois broussailleuses.

Sur les trottoirs, herbes hautes et champignons se sont installés dans les rues de Limoges © Radio France - Jérôme Edant

Belle tige, une parmi d'autres sur les trottoirs de Limoges © Radio France - Jérôme Edant

Herbes folles, mousse et même champignons se sont installés ici et là, même en plein coeur du centre-ville. "C'est la première fois que je vois ça !" s'étonne André, qui n'est autre que le propriétaire de la magnifique petite Cour du Temple. _"C'est très vert, et naturel on n'a pas ensemencé !"s'amuse-t-il, "c'est le manque de passage qui a fait ça"_.

Les pavés de la Cour du Temple, au centre-ville de Limoges, sont envahis de verdure © Radio France - Jérôme Edant

La ville de Limoges va tester d'autres méthodes de jardinage

Manque de passage dans les parcs également où il y a près d'un mois de travail pour rattraper les tontes et désherber les allées. Mais le service des espaces verts de la ville de Limoges appliquera d'autres méthodes : "c'est l'occasion pour nous de mener une réflexion sur la gestion différenciée" explique l'adjoint au maire Vincent Léonie.

Des orchidées sauvages reviennent du côté de l'Evêché

Le principe est de ne pas forcément tout tondre mais laisser une partie naturelle. "Ce qui permet aux abeilles et aux insectes de faire leur travail de pollennisation" ajoute l'élu en charge des espaces verts, "et d'avoir moins d'impact avec les produits phytosanitaires et la consommation de carburant. On s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien, et cela nous permet même de voir des espèces revenir, comme des orchidées sauvages du côté de l'Evêché".

Mais dans les rues et sur les trottoirs, il n'y a pas le choix, le débroussaillage mécanique avance !

Avenue Emile Labussière, avant... © Radio France - Jérôme Edant