Confinement : pourquoi la qualité de l'air ne s'améliore pas vraiment ?

Malgré le confinement, la qualité de l'air est restée médiocre ces quatre derniers jours. Certes le trafic routier a beaucoup baissé mais d'autres facteurs entrent en jeu comme la météo, les produits agricoles et le chauffage.

Avec le confinement, le trafic sur les nationales et autoroutes d'Ile de France a chuté de près de 80%. Les bouchons ont disparu et pourtant la la qualité de l'air ces quatre derniers jours est restée médiocre. C'est du à la météo printanière, aux produits agricoles et au chauffage.

Des particules de gaz

Il fait froid le matin, chaud l'après-midi, l'air est humide mais il n'y a pas de vent. "Cette météo favorise la formation de particules à partir de gaz présents dans notre air en ce moment", explique Karine Léger, directrice d'Airparif. Il s'agit de l'ammoniac rejeté par les épandages agricoles (c'est la pleine période) et l'azote de nos systèmes de chauffage au bois.

Une amélioration à attendre

En résumé, ce n'est pas la meilleure période pour nos poumons mais ça aurait été encore pire sans l'effet confinement, sans la baisse spectaculaire de la circulation. La note positive c'est que ça semble s'arranger ce week-end grâce au retour du vent et d'un climat océanique. La pollution de l'air ce vendredi est faible selon Airparif.