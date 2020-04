Confinement : réouverture progressive des déchetteries dans l'agglomération de la Presqu'île de Guérande

Après plus d'un mois de fermeture, la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique a décidé, ce mercredi, de progressivement rouvrir ses neuf déchetteries au public. Dans son communiqué, Cap Atlantique précise que l'accès des particuliers à ses sites sera conditionné au strict respect des barrières sanitaires et à l'accord préalable des gardiens qui seront chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes et de véhicules en même temps dans les déchetteries.

Certains dépôts pourront être limités

Dès ce lundi, les habitants de Piriac-sur-Mer, Herbignac*, Guérande, La Baule-Escoublac et du Croisic dont les déchets verts et autres gravats commençaient à s'entasser à leur domicile pourront à nouveau se rendre dans les déchetteries de l'agglomération. La station de broyage des végétaux de Livery-Guérande accueillera elle aussi du public, dès le début de semaine prochaine.

Les quatre autres déchetteries de Cap Atlantique ne rouvriront quant à elles qu'à partir du 11 mai. "Un bémol demeure cependant sur la filière éco-mobilier pour laquelle l'agglomération devra peut-être restreindre les dépôts tant que les repreneurs ne pourront pas assurer leurs missions en aval", précise la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique.

* La déchetterie de Keraline-Herbignac rouvrira le 4 mai contrairement à celle de Pompas-Herbignac qui n'accueillera à nouveau du public qu'à partir du 11 mai.