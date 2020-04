Confinement : on respire mieux près des grands axes de circulation en Auvergne-Rhône-Alpes

On s'en doutait, les chiffres le prouvent la pollution automobile a baissé le long des grands axes pendant le confinement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec moins 72% d'oxyde d'azote en mars, Grenoble connaît la plus forte baisse de la région, suivie de Clermont (-67%) et Annecy (-66%).