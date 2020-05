Confinés, les bénévoles de Picardie Nature recensent les oiseaux

"Depuis près d’un mois maintenant, des bénévoles de Picardie Nature se sont associés pour mettre en place une expérience assez inédite : le recensement concerté des oiseaux depuis leurs lieux de confinement", explique l'association de défense de l'environnement.

Un Gomechouse gris observé à Saveuse - Daniel Schildknecht

"Durant des créneaux de vingt minutes communs à tous, à raison d’un à deux par jour, des bénévoles prennent place avec leurs jumelles pour scruter le ciel et les alentours afin de recenser toutes les espèces qu’ils parviennent à voir et à entendre depuis leur balcon ou leur jardin."

L'opération, entamée il y a un mois à Amiens et ses environs a été étendue aux trois départements Picards. "Aujourd'hui, ce sont près de trente passionnés qui, observent et écoutent la nature à leur porte", raconte Picardie Nature.

107 espèces différentes observées

À ce jour, ce sont déjà près de 700 inventaires qui ont été réalisés, ce qui représente plus de 230 heures de suivi cumulées pour un total de 107 espèces recensées à travers la Picardie.

Et la liste des espèces observées est longue : Merle noir, Pigeon ramier, Tourterelle turque, Pinson des arbres, Moineau domestique, Étourneau sansonnet, Mésange charbonnière, Mésange bleue.

Un rouge gorge familier observé à Séry-Magneval - Thierry Decouttere

Il y a aussi des signalements d’oiseaux plus rares indique Picardie Nature : un Balbuzard pêcheur depuis un balcon à Compiègne et depuis un jardin à Remaucourt, un Milan noir à Crépy-en-Valois, la Chevêche d’Athéna entendue à Ramicourt et Warloy-Baillon, le Faucon pèlerin aperçu à Amiens, le Busard des roseaux décelé depuis un appartement à Fère-en-Tardenois, la Cigogne blanche régulière à Boves, le Martin pêcheur à Acy et Séry-Magneval.

"Toute personne qui aime observer les oiseaux en Picardie, novice ou expérimentée, peut rejoindre à tout moment cette expérience participative", invite l'association. Pour cela, il vous suffit de contacter Picardie Nature par mail à l'adresse suivante : thomas.hermant@picardie-nature.org