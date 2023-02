Conséquence de l'érosion : un chemin littoral devenu dangereux est en partie fermé près de La Rochelle

La vue sur la mer est imprenable du haut de la falaise, le chemin littoral serpente le long de la côte. Nous sommes au sud de La Rochelle, sur le territoire de la commune d'Aytré à la pointe de Roux, pas très loin de la Maison du Département. Quelques panneaux à moitié arrachés signalent que la falaise est dangereuse, elle est grignotée par les vagues depuis plusieurs années . L'érosion a fait petit à petit reculer le trait de côte, et par endroit le sentier se retrouve à flanc de falaise. C'est ce qui a contraint la mairie d'Aytré à prendre à la décision de le fermer en partie le 20 janvier dernier, entre la butte du champ de tir, et le blockaus situé au sud.

Le chemin du littoral se retrouve à flanc de falaise, un éboulement pourrait l'emporter constate Tony Loisel, le maire d'Aytré. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le chemin sera déplacé 10 mètres plus loin

Le chemin restera fermé tant que les travaux de déplacement ne seront pas terminés, les promeneurs sont invités à emprunter la Vélodyssée, la véloroute qui passe au pied de la falaise. "On peut ralentir l'érosion en mettant de gros cailloux au pied de la falaise" reconnait Tony Loiseul, le maire d'Aytré mais elle continuera à progresser d'année en année , et des travaux seront nécessaires à terme.

La mairie a donc pris la décision de repousser le sentier à 10 mètres : "dans 30 ans, le trait de côte sera 10 mètres plus loin selon les études réalisées" indique le maire. La mairie d'Aytré a répondu à l'appel à concours " France vue sur Mer " lancé par le Secrétariat d'Etat à la Mer pour protéger le chemin littoral partout en France, le cout des études a été pris en charge à 80%

Les travaux de déplacement devraient donc débuter cette année et s'achever en 2024. "Il va y avoir tout un aménagement, on va enlever l'enrobé actuel et on va laisser un chemin de calcaire, dans l'esprit naturel" annonce le maire d'Aytré. La commune a obtenu le feu vert de la préfecture après une enquête d'utilité publique. Le cout des travaux n'est pas encore chiffré, mais l'étude "France vue sur Mer" l'avait estimée à 400 000 euros.

L'interdiction sera signalée dans quelques jours

Pour l'instant, les joggers et les promeneurs continuent à circuler sur le chemin. Les panneaux d'interdiction ont été commandés, il seront posés dans quelques jours. "On fera faire un constat par la police, pour prouver qu'ils ont bien été posés" dit Tony Loiseul le maire d'Aytré. Il sait que les panneaux n'empêcheront pas les promeneurs de passer, mais la commune sera juridiquement protégée, en cas d'accident. C'est aussi "pour protéger les gens qui ne connaissent pas bien les lieux, il faut les informer c'est un minimum".