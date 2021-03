Les masques de protection sont utilisés, et jetés, tous les jours. Même s'ils sont en papier, les masques ne sont pas pour autant recyclables et doivent être jetés dans la poubelle à couvercle noir.

Consignes de tri: le masque se jette avec les déchets non recyclables

Un, deux, trois chaque jour, parfois plus, les masques sont devenus un objet de consommation courante, épidémie oblige. Les masques en tissus sont lavés et réutilisés mais les masques en papier doivent être jetés. Avec parfois des confusions sur la bonne poubelle à utiliser.

C'est pour cela que le Valtom* appelle les usagers à la vigilance. Beaucoup de masques sont jetés dans la poubelle jaune, celle des déchets recyclables. Ils se retrouvent ensuite au centre de tri, au milieu des papiers, plastiques et autres produits recyclables. Les agents des centres de tri en écartent des centaines tous les jours. Même s'ils sont protégés, le risque de contamination existe.

Le Valtom demande donc que les déchets soient être placés dans le bac des déchets non recyclables, le couvercle noir. Pour bien faire, il faudrait même les placer dans un sac fermé et conservé 24 heures à son domicile avant d'être jeté à la poubelle. Une précaution qui ne concerne pas que les masques mais aussi tous les autres textiles sanitaires (lingettes, essuie-tout, mouchoirs, etc...) utilisés pour faire face au coronavirus.

* Valtom: syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés.