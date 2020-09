Construction de 8 éoliennes au Petit-Pressigny, dans le Sud-Touraine : avis positif après enquête publique

Un nouveau pas vers la construction de huit éoliennes au Petit-Pressigny, dans le Sud de l'Indre-et-Loire. Le commissaire-enquêteur vient de rendre un avis favorable suite à l'enquête publique qui s'est terminée le trois août dernier. 436 contributions y ont été versées.

La Préfète d'Indre-et-Loire doit maintenant dire si elle autorise, ou non, la construction de ce parc éolien à deux kilomètres du centre-bourg de ce village de 330 habitants. Un village à proximité duquel il y a d'ailleurs plusieurs projets éoliens en cours, au grand regret de Dominique Vandeweghe, le président de l'APEP, l'Association de Protection de l'Environnement Pressignois. Une association qui annonce déjà qu'elle saisira la justice si la préfète valide ce projet de construction d'éoliennes : "On pense avoir plusieurs arguments à faire valoir", explique Dominique Vandeweghe. "Déjà, le Petit-Pressigny fait partie de la zone de développement éolien 11B, mais l'emplacement précis sur lequel ils veulent mettre les éoliennes n'en fait pas partie, selon nous, donc c'est un point litigieux. Ensuite, on estime qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte concernant la bio-diversité. Il y a surtout quelque chose qui me chagrine énormément, c'est que puisqu'il va détruire une zone humide, le promoteur s'est engagé à recréer une haie sur une autre partie du territoire du Petit-Pressigny, mais à cet endroit, un autre promoteur vient de déposer un dossier au mois d'août donc on ne comprend pas trop. En fin de compte, autour du Petit-Pressigny, ce sont 24 éoliennes qui sont en projet, notamment à Charnizay par exemple".

"Les gens sont dégoûtés : Nos maisons sont invendables dans l'immédiat puisque nous sommes obligés de préciser qu'il y a un projet éolien". Le Président de l'APEP, une association opposée à l'implantation de 8 éoliennes au Petit-Pressigny

A l'heure actuelle, l'Indre-et-Loire reste un des rares départements dans lesquels il n'y a aucune éolienne.

Un autre projet fait débat, en ce moment : il s'agit de l'implantation de 5 éoliennes à Vou et La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin, dans le Lochois. Les mairies concernées ont saisi la cour administrative d'appel de Nantes depuis le début de l'été : en juin, contre le permis de construire et fin aout contre le permis d'exploiter. Si elles n'obtiennent pas gain de cause, elles saisiront le conseil d'état. Le bras de fer judiciaire pourrait durer des années.