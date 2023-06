Construire un bâtiment scolaire avec du bois et de la paille, un cas d'école à La Selle-Craonnaise

Les élus de la petite commune de La Selle-Craonnaise, dans le Sud-Mayenne, ont choisi des matériaux bio-sourcés, notamment du bois et de la paille, pour la nouvelle école. De plus en plus de collectivités optent pour cette technique de construction plus vertueuse.

La nouvelle école de La Selle Craonnaise - Commune de La Selle Craonnaise Une école sur trois en France contient encore de l'amiante, produit cancérogène interdit depuis 1997 pour les constructions neuves. C'est la conclusion d'une enquête publiée lundi 12 juin par France 5 dans le cadre de la série scientifique "Vert de Rage". En Mayenne, selon les données recueillies par l'équipe qui a réalisé ce documentaire, au moins 16 bâtiments scolaires contiennent de l'amiante, mais aucun n'a l'obligation de réaliser des travaux. Depuis l'interdiction de l'amiante, les techniques d'innovation se multiplient comme le bois-paille. Et c'est ce choix qui a été fait par la municipalité de La Selle-Craonnaise pour sa nouvelle école nommée L'Ecoloise. loading Les travaux ont duré deux ans, les élèves ont déménagé en février 2023. L'Ecoloise n'est pas le seul bâtiment en Mayenne qui a été bâti en bois-paille. La même technique a été utilisée pour le nouveau dojo de Château-Gontier-sur-Mayenne, livré cet été.