Consultation citoyenne "Ma France" : l'analyse de nos experts sur vos propositions pour économiser l'énergie

Enjeu à la fois écologique et économique, la consommation d'énergie est au centre de débats dans les foyers comme au Parlement. Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022" qui a rassemblé un million de participants, France Bleu et Make.org ont lancé en septembre une nouvelle consultation internet visant à recueillir vos solutions pour faire des économies d'énergie. Logement, éclairage public, fiscalité, emballage, transports... 1.491 propositions ont été formulées puis rassemblées en 22 grandes idées.

ⓘ Publicité

Ces dernières, qui couvrent trois grands secteurs de consommation énergétique - les transports (523 térawatt-heure TWh/an), le résidentiel (453 TWh/an), le tertiaire (273 TWh/an) - ont été soumises à l'association Les Shifters qui milite pour la décarbonation de notre économie et lutte contre le dérèglement climatique. Les bénévoles ont évalué les propositions selon deux critères : impact et faisabilité.

Des potentiels d'économie d'énergie significatifs

D'après l'analyse des Shifters, dans l'hypothèse la plus optimiste, ces mesures pourraient permettre d'économiser 450 TWh par an à long terme (à l'horizon 2050), soit 28% de la consommation finale d’énergie de l’année 2019 qui s'élevait à 1.614 TWh (année prise comme référence pour éviter les écarts liés à la crise Covid). C’est un résultat significatif, mais insuffisant par rapport à nos objectifs (- 50% d'ici 2050), et qui ne prend pas en compte les potentiels conflits d’usage entre les différentes propositions, relèvent les Shifters. Les conditions de mise en œuvre : changements culturels, changements structurels, législation, etc. sont aussi fondamentales. Cela implique également que ces mesures ne soient pas contrebalancées par des surconsommations (effet rebond).

Certaines propositions (par exemple liées au développement du solaire et de l’éolien) n'entraînent pas d’économie d’énergie, mais plutôt des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Leur impact n’a pas été chiffré, mais elles sont mentionnées car elles s’inscrivent dans l’objectif primordial de sortie des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), qui représentent encore 60% de la consommation finale d’énergie.

Quatre propositions pourraient être rapidement mises en œuvre selon l'association :

“L’indexation des prix et la fiscalité sur la consommation des foyers”, qui pourrait se traduire par une tarification progressive visant à limiter les comportements les plus énergivores (idée votée en 2013 mais retoquée par le Conseil Constitutionnel) (71,4 TWh) ;

“Le développement du télétravail” avec diminution des surfaces de bureaux et réduction des déplacements domicile-travail (28 TWh) mais néanmoins limité à certains emplois ;

“Exiger l'exemplarité des institutions en matière de sobriété énergétique (partie “élites économiques”) (24 TWh) sans toutefois avoir identifié de propositions concrètes en ce sens dans la consultation ;

“Une meilleure régulation du chauffage et de la climatisation dans les magasins et bureaux” (18,5 TWh).

Six autres pourraient avoir un impact significatif à moyen-long terme :

“L’accélération et la généralisation de l’isolation et de la rénovation énergétique des bâtiments” (144,7 TWh) ;

“Le développement des véhicules électriques” (10 à 30 TWh), dont l’évaluation des économies d’énergie reste difficile et très fortement dépendante des hypothèses (voir proposition détaillée). Les gains en termes d’efficacité énergétique ne doivent pas masquer les difficultés liées à l’électrification du parc ;

“La régulation des déplacements en avion” (50,5 TWh) notamment via une réduction des vols et une optimisation des opérations (opérations au sol, trajectoires, réduction business classe) ;

“Limiter et encadrer l’usage de la voiture” (29,7 TWh), une priorité avant de penser à l’électrification du parc ;

“Le développement massif des transports en commun sur le territoire” (22,4 TWh) ;

“Exiger l'exemplarité des institutions en matière de sobriété énergétique (partie “services publics”)” (19,6 TWh).

L'œil des Shifters sur chacune de vos propositions

Accélérer et généraliser l'isolation et la rénovation énergétique des bâtiments

Le logement est l’un des plus gros consommateurs d’énergie (29% de l’énergie finale ; 453 TWh hors construction) et l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (12% des émissions). 5.2 millions de résidences principales sont aujourd'hui considérées comme des "passoires énergétiques". Parmi les 22 propositions retenues à l'issue de notre consultation citoyenne, la rénovation des bâtiments est la plus efficace en termes d'économies d'énergie.

Selon le Shift Project , à eux seuls, le chauffage et la climatisation constituent les deux tiers (290 TWh) de l’énergie consommée dans le secteur du logement. Moins chauffer et climatiser grâce à la rénovation pourrait représenter de 87 à 145 TWh d’économies d’énergie annuelles d’ici 2050, soit une baisse de 30 à 50% de la consommation d’énergie pour les scénarios les plus sobres.

Le rythme de rénovation énergétique globale des logements (isolation, ventilation, système de chauffage et régulation) est pour l'heure insuffisant, relèvent les Shifters. Le Plan de Transformation de l'Économie Française (PTEF) du Shift Project préconise une montée en puissance rapide pour atteindre, en 10 ans, un million de logements chaque année. Cela impliquerait de créer 110.000 emplois à temps plein dans ce secteur d'après le groupe de réflexion.

loading

Réduire l'impact énergétique des éclairages urbains

L’éclairage public représente actuellement une consommation énergétique de 5 TWh par an. Les infrastructures d’éclairage urbain sont globalement peu entretenues et peu modernisées : près de 30% du parc actuel a plus de 25 ans. Le coût de la rénovation des installations est estimé à 10 milliards d’euros environ ; elle permettrait de réaliser jusqu’à 70% d’économies.

loading

Développer massivement les transports en commun sur le territoire

En 2019, la consommation d’énergie du secteur du transport de voyageurs était de 330 TWh. Le transport individuel en représente plus de 90% (297 TWh), et les transports en commun moins de 10% (33 TWh). 60% des distances totales parcourues correspondent à des trajets du quotidien, pour l'essentiel effectués en voiture.

Pour estimer les économies d’énergie potentielles liées au développement des transports en commun, les Shifters ont examiné d’une part la demande totale de transport qui s’exprime en “voyageur.kilomètre”, et d’autre part le pourcentage de ces déplacements qui pourrait passer d’un transport individuel à un transport collectif. Dans l'hypothèse la plus ambitieuse, l’économie d’énergie annuelle serait de 22,4 TWh (soit près de 7% de la dépense énergétique pour le transport de voyageurs).

loading

Éteindre systématiquement les éclairages dans les bureaux et magasins la nuit

Éclairer les bureaux consomme environ 7 TWh par an, soit 18 % de la consommation totale d’électricité de ces bâtiments. Éteindre ces bâtiments et magasins la nuit pourrait permettre d'économiser 2,8 et 4,2 TWh.

Si les économies d’énergie sont limitées, ces mesures pourraient cependant concourir à un changement culturel à travers la limitation des dépenses énergétiques superflues, soulignent les Shifters.

loading

Développer l'énergie solaire, en particulier sur les bâtiments publics, commerciaux, et les parkings

Selon l'association, développer l'énergie solaire, en particulier sur les bâtiments publics, commerciaux, et les parkings est inapplicable et ne permettrait pas de faire des économies d'énergie significatives.

loading

Interdire les panneaux publicitaires numériques et enseignes lumineuses

L’affichage publicitaire numérique représente une dépense énergétique totale relativement limitée mais très visible et symbolique, puisqu’un seul écran LCD de 2m² consomme autant qu’un foyer français. Il y a actuellement près de 9.000 panneaux en France, pour une consommation totale d’électricité de 18 GWh par an. L’interdiction totale de ces panneaux permettrait donc d’économiser ces 18 GWh par an et, peut-être surtout, de contribuer à un changement culturel fort.

loading

Mieux réguler le chauffage et la climatisation dans les magasins, bureaux et administrations

Cette mesure qui peut être mise en œuvre immédiatement aurait un impact significatif selon les Shifters.

Le chauffage et la climatisation dans le secteur tertiaire représentent 123 TWh en 2019 : 101 TWh pour le chauffage (principalement gaz naturel, fioul, électricité) et 22 TWh pour la climatisation. En y ajoutant l’énergie pour l’eau chaude (23 TWh) et celle pour la cuisson (11 TWh)23, l’ensemble représente 6% de l’énergie totale consommée en France.

Limiter le chauffage à 19°C lorsqu'on est présent, 16°C la nuit et 8°C à partir de trois jours de fermeture permettrait de réduire de 10% la consommation dès 2024 pour le secteur tertiaire.

loading

Privilégier la production et la consommation locale

Il est difficile de mesurer les conséquences de la relocalisation de la production et de l'essor de la consommation de produits locaux en termes d'économies d'énergie. Mais la mesure aurait toutefois un certain nombre d’effets positifs indirects sur la consommation d’énergie mais également sur d’autres aspects importants pour la durabilité de nos systèmes économiques et sociaux, estiment les Shifters (souveraineté industrielle, réduction des intrants lors de la production etc.)

loading

Améliorer la gestion de l'eau

Alors que les nappes phréatiques se trouvent à des niveaux "préoccupants" dans une grande partie de la France après la sécheresse exceptionnelle de l'an dernier, plusieurs propositions relatives au stockage l’eau de pluie en période hivernale (pour la réutiliser à des fins d’arrosage par exemple) ont été formulées.

Prévoir des récupérateurs d'eau de pluie dans les résidences et bâtiments publics permettrait à l'évidence de préserver une ressource précieuse (l'eau douce ne représente que 3% de l’eau présente sur Terre) mais les économies d'énergie qui pourraient y être associées sont difficilement quantifiables.

loading

Augmenter la durée de vie des produits

Allonger la durée de vie des produits peut avoir un impact bénéfique en termes de réduction de consommation d’énergie, pas sur la période d’usage en tant que telle, mais plutôt sur la phase de production en amont et la phase de fin de vie en aval (recyclage…). Si la durée de vie moyenne du gros électroménager est assez stable depuis une quinzaine d’années (10 ans pour un lave-linge, 11 ans pour un lave-vaisselle par exemple), un effort important est nécessaire sur les produits et accessoires “high-tech” et informatique.

loading

Végétaliser les villes et l'habitat

Plusieurs des propositions portent sur la végétalisation de l’habitat et le fait que celle-ci protège de la chaleur en été. Les îlots de fraîcheur notamment permettent de limiter les températures, notamment en période de canicule, et ils pourraient avoir un effet indirect sur la dépense énergétique liée à la climatisation des bâtiments ; effet néanmoins difficile à évaluer.

En revanche, notent les Shifters, la végétalisation des toitures est reconnue comme un très bon facteur d’isolation et permet de limiter fortement les déperditions de chaleur la nuit et la pénétration de chaleur le jour. En prenant l’hypothèse d’une végétalisation des toitures de 2% du parc tertiaire, 2,4 TWh par an pourraient être économisés. Avec une hypothèse plus ambitieuse de végétalisation de 15% du parc tertiaire, ce chiffre atteindrait 7,1 TWh.

loading

Exiger l'exemplarité des institutions en matière de sobriété énergétique

Selon plusieurs études, le fait que les élites économiques et politiques ainsi que que l'administration réduisent leur consommation aurait un impact significatif sur la dépense énergétique globale, compte tenu du fait qu'ils consomment davantage.

D'après une étude internationale publiée en 2021, les 1% de "personnes à statut socioéconomique (SSE) élevé" émettent 50% des consommations énergétiques du transport aérien. Si les ménages les plus riches se montraient exemplaires en réduisant de 10% de leur consommation énergétique, cela permettrait d'économiser 12 TWh sur les 714 TWh de l’ensemble de la consommation des ménages.

Par ailleurs, engager toute l’administration publique dans la voie de la sobriété énergétique engendrerait des économies d’énergie significatives, jugent les Shifters. L’objectif donné aux services publics par le gouvernement dans le plan de sobriété est de 10% d’économies d’énergie d’ici deux ans (soit 4,9 TWh d’économies potentielles à court terme). Toutefois, respecter nos objectifs à l'horizon 2050 implique de réduire de 40% la consommation d'énergie (soit près de 20 TWh). Pour y parvenir, rénover les bâtiments publics est indispensable.

loading

Limiter la production et l’usage d’emballages

Réduire les emballages plastiques notamment est bénéfique pour la biodiversité. Mais en termes de consommation énergétique, les emballages dans leur ensemble ne représentent qu'environ 2% de l’énergie nationale (le plastique, de façon totale, consomme 3% de l’énergie nationale, et la moitié devient des emballages). Diminuer le nombre d'emballages permettrait donc de réduire une partie des 2% de la consommation énergétique. Les Shifters recommandent d’optimiser les emballages et d’en améliorer la collecte et le recyclage.

loading

Limiter et encadrer l’usage de la voiture

La voiture est l'un des principaux postes de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. 85% des ménages en ont une, et la moitié d’entre eux en ont plus d’une. Chaque Français parcourt en moyenne 7.600 km par an en voiture. Au-delà de l’usage, produire des véhicules thermiques, les entretenir et gérer leur fin de vie consomment également beaucoup d’énergie.

Produire moins de voitures, faire moins de kilomètres avec et moins consommer au kilomètres auraient donc un impact majeur et immédiat sur la consommation d’énergie, soutiennent les Shifters. Réduire la vitesse sur autoroute par exemple, pour l’abaisser de 130 km/h à 110 km/h, réduit de 16% la consommation énergétique des véhicules thermiques. L'éco-conduite réduit cette consommation de 7 à 10%.

loading

Indexer les prix et la fiscalité sur la consommation des foyers

75% des Français sont favorables à l'instauration d'une fiscalité verte, qui rendrait notamment l'électricité plus chère pour les gros consommateurs, selon un sondage Odoxa réalisé pour France Bleu.

S'il est globalement admis que les plus hauts revenus, avec des modes de vie très énergivores, devront faire les plus grands efforts de sobriété, il est toutefois difficile de mesurer l'impact d'une telle fiscalité sur la consommation effective des foyers. En prenant comme hypothèses plus ou moins optimistes une réduction globale de la consommation énergétique des foyers de 2 à 10%, les Shifters estiment que des économies d’énergie de l’ordre de 14 à 71 TWh pourraient être réalisées.

Flécher les recettes de cette fiscalité exceptionnelle vers des investissements favorables à la transition énergétique et expliquer clairement l’impact de notre comportement énergivore semblent, en outre, incontournables.

Une proposition de loi votée en 2013 proposant une tarification progressive de l’énergie a déjà été retoquée par le Conseil Constitutionnel qui a jugé qu'elle remettait en cause le principe d’égalité devant les charges publiques.

loading

Obliger les particuliers à installer des panneaux solaires chez eux

Obliger les particuliers à installer des panneaux solaires sur les constructions existantes ou sur les nouvelles résidences permettrait de faire évoluer notre mix énergétique en remplaçant progressivement les énergies fossiles par toutes les sources d’énergie bas carbone (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, nucléaire). Mais contraindre pourrait s'avérer contreproductif, préviennent les Shifters.

loading

Sensibiliser les citoyens grâce à un suivi individualisé de leur consommation énergétique

Un suivi individualisé de la consommation pourrait contribuer à ce que chacun comprenne mieux ce que représentent ses dépenses énergétiques et économiques, à faire évoluer les usages, et donc générer des économies significatives. Mais il est difficile d'évaluer ces économies car cela implique d'anticiper et de mesurer les changements de comportements.

loading

Limiter notre utilisation d'internet

Le numérique représente 56 TWh d’énergie consommée en France, soit 3% de la consommation énergétique totale du pays. Cette énergie est utilisée à 75% par la fabrication des terminaux (ordinateurs, smartphones…) et à 25% par leur utilisation. Limiter l’accès à internet diminuerait la consommation des infrastructures de réseaux et des serveurs, entreprises et data centers, dont le volume de consommation énergétique s’élève à 13,5 TWh.

Limiter ses fichiers sur le cloud, prioriser une connexion wifi plutôt que la 4G, restreindre les techniques de design de l’addiction de la part des plateformes représentent aussi des économies d’énergie considérables. Mais selon un sondage Odoxa réalisé pour France Bleu, pour l'heure, une courte majorité de Français (51%) s'y refusent.

loading

Développer les véhicules électriques

Tous les scénarios de prospective s’accordent à dire que, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la priorité en ce qui concerne le transport routier est de réduire significativement le volume total de kilomètres parcourus en voiture et le poids des véhicules.

Quelles économies supplémentaires d’énergie pourrait-on faire en passant d’un parc thermique à un parc électrique, une fois le parc et le poids des véhicules réduits ? Un véhicule électrique consomme environ 2 à 3 fois moins qu’un véhicule thermique, en kWh/km tank-to-wheel (énergie à la pompe / borne de recharge). Cependant, produire et gérer la fin de vie des véhicules électriques consomment 1.5 à 2 fois plus, du fait de la batterie principalement.

loading

Développer le télétravail

Le télétravail peut être un levier d’économies d’énergie à travers la réduction à court terme du nombre de km parcourus en voiture pour les trajets domicile-travail (49 TWh/an, sans compter la baisse de la congestion urbaine et donc de la consommation de tous les véhicules), la diminution à moyen terme des surfaces de bureaux et donc la consommation d’énergie des secteurs du tertiaire qui peuvent recourir au télétravail, et enfin la réduction à plus long terme des besoins de construction de nouvelles surfaces de bureaux.

1 ou 4 jours de télétravail par semaine permettrait par exemple de faire une économie potentielle de 4 à 16 TWh par an sur les trajets en voiture.

Certes, en contrepartie de ces économies d’énergie, les salariés vont chauffer davantage leur domicile et utiliser davantage de ressources numériques (bande passante pour la visio etc.) Mais selon l’ADEME , les bénéfices environnementaux du télétravail sont supérieurs à cet "effet rebond".

loading

Réguler les déplacements en avion

L’ensemble des déplacements en avion représentait une consommation d’énergie de l’ordre de 79 TWh en France en 2019. Pour "réguler les déplacements en avion" et diminuer la consommation énergétique associée, plusieurs leviers sont identifiés :

● Optimiser les opérations des avions : optimiser les opérations au sol, limiter le fuel tankering, améliorer les opérations de vol

● Limiter le trafic aérien : densifier les cabines, augmenter le taux de remplissage des avions, supprimer l’offre de transport aérien là où l’alternative ferroviaire existante est satisfaisante, limiter le trafic de l’aviation d’affaires

● Améliorer l’efficacité énergétique des avions

Dans l'hypothèse optimiste où le trafic serait limité et optimisé, 20 à 30% d'économies d'énergie pourraient être réalisées à horizon 2050, selon le Shift Project . L’amélioration technologique, qui passe notamment par le renouvellement des flottes, pourrait encore accroitre ces économies.

loading

Développer des éoliennes

L'éolien suscite de multiples controverses. Emmanuel Macron souhaite par exemple voir 50 parcs éoliens déployés en mer, ce qui prend en moyenne sept à dix ans soulignent les Shifters. Développer l'éolien n’est pas une mesure de réduction de la consommation d’énergie finale, estiment-ils, même si cela permet de limiter notre dépendance aux énergies fossiles importées et de décarboner l’énergie finale consommée.

loading

L'intégralité de l'analyse des Shifters

loading

loading