Consultation citoyenne "Ma France" : voici comment on a évalué vos propositions sur les économies d'énergie

France Bleu et Make.org ont lancé en septembre une consultation citoyenne, visant à recueillir vos propositions pour faire des économies d'énergie au quotidien . Vous êtes 81.760 à avoir partagé vos solutions, fait des propositions et donné votre avis sur celles des autres.‍ Logement, éclairage public, fiscalité, emballage, transports... 1.491 propositions ont été formulées. La consultation a totalisé 418.599 votes et permis de dégager 22 grandes idées.

Quelles économies d'énergie vos propositions permettraient-elles de réaliser ? À quelle échéance ? En partenariat avec l'association Les Shifters , France Bleu vous propose une analyse détaillée. Voici la méthode que nous avons utilisée.

Pourquoi cette consultation et cette analyse ?

Réduire la consommation d'énergie, un impératif

Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : la question énergétique est au centre de nos préoccupations, elle bouleverse nos quotidiens et nous pousse à imaginer de nouveaux modes de vie.

En France, en 2019 (année prise comme référence pour éviter les écarts liés à la crise Covid), la consommation finale d’énergie était de 1.614 TWh . L'État s'est fixé deux objectifs : la réduire de 15% d’ici 2028 (236 TWh) et de près de 50% d’ici 2050 (850 TWh). Ces ambitions sont inscrites dans deux documents qui servent de "feuille de route" à la France en matière de transition énergétique : la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) .

Le parlement doit se prononcer cet été sur de nouveaux objectifs énergétiques. La Loi de Programmation pour l'Énergie et le Climat (LPEC) précisera notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et de rénovation énergétique dans le secteur des bâtiments pour deux périodes successives de cinq ans. La Stratégie Nationale Bas Carbone (3ème édition) et la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (3ème édition) seront également élaborées au cours du second semestre 2023.

Consultation citoyenne

Dans ce contexte, et après le succès de "Ma France 2022" qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière, France Bleu et Make.org ont lancé un nouveau cycle de consultations citoyennes en septembre. La première visait à recueillir vos solutions pour faire des économies d'énergie. Logement, éclairage public, fiscalité, emballage, transports... 1.491 propositions ont été formulées en deux mois. La consultation soumise à une libre participation sur nos sites internet a totalisé 418.599 votes et permis de dégager 22 grandes idées.

Ces 22 propositions ont été soumises à l'association Les Shifters qui les a évaluées selon deux critères : impact et faisabilité.

Sept d'entre elles ont enfin été soumises à un échantillon représentatif de la population française par l'institut de sondage Odoxa. Il en ressort que trois quarts des sondés soutiennent les mesures issues de la consultation et se disent prêts à limiter leur consommation d'énergie.

Qui sont les Shifters ?

Les Shifters sont les bénévoles d'une association créée en 2014 pour soutenir The Shift Project , un groupe de réflexion spécialisé sur la transition énergétique, dirigé par l'ex-journaliste Matthieu Auzanneau, spécialiste des questions pétrolières , et présidé par Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat.

L'association revendique au moins 9.000 membres, dont une majorité d'ingénieurs qui partage la vision du Shift Project : ils considèrent comme acquise la réalité d’un dérèglement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, de même que l’épuisement à court ou moyen terme de nos ressources en énergies fossiles.

Les Shifters sont principalement financés par les cotisations de leurs adhérents, et non par des dons d'entreprises comme EDF, la SNCF ou Bouygues , comme c'est le cas pour le Shift Project.

Comment ont-ils travaillé ?

Pour évaluer les 22 propositions issues de la consultation menée par France Bleu et Make.org, les Shifters se sont appuyés sur les dernières données et études disponibles, en particulier celles du Ministère de la transition écologique, de l’ADEME, et celles réalisées par le Shift Project dans le cadre des travaux du Plan de Transformation de l'Économie Française.

Pour chaque proposition, ils ont tout d’abord défini un périmètre de consommation d’énergie. Puis chaque proposition a été traduite en mesure concrète et quantifiée, selon des scénarios plus ou moins optimistes. Par exemple, “Il faut favoriser l'isolation des immeubles et maisons afin d'économiser l'énergie” correspond à une économie d’énergie annuelle de 87 à 145 TWh d’ici à 2050, selon l’ampleur des rénovations réalisées.

Ensuite, les propositions ont été classées selon qu’elles sont réalisables à court terme (moins d’un an), ou à moyen et long terme (d'ici 2050), et selon le type de changement qu’elles impliquent : gestes individuels, régulation, ou changements structurels de l’économie. Les périmètres des différentes propositions ont été définis en évitant autant que possible les recoupements, afin de pouvoir additionner les économies chiffrées et calculer ainsi l’économie totale permise par l’ensemble des 22 propositions (ce chiffre ne servant toutefois qu’à fixer un ordre de grandeur et étant à prendre avec précautions compte tenu des hypothèses prises et des potentiels effets croisés des propositions).

Aucun jugement de valeur sur le bienfondé des propositions, la nature des votes ou leur importance relative n’entre en ligne de compte dans ce travail.

