Contournement Est de Rouen : à Léry, un festival pour dire non à l'autoroute

"Promenons nous dans les bois, tant que l'autoroute n'y est pas, si la route y était, tout serait bétonné !", le slogan se veut bon enfant, comme le festival "Des bâtons dans les routes" organisé du 5 au 8 mai 2023 à Léry (Eure) par le collectif Non à l'A133-A134, Les Soulèvements de la terre et Les Naturalistes des terres. Mais après les débordements et les violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, le festival pour dire non au contournement Est de Rouen est sous haute surveillance.

Un festival en toute sécurité

"La première étape, c'est de travailler avec les associations porteuses" souligne la maire de Léry, Janick Léger, opposée au projet et membre du conseil d'administration de Non à l'A133-A134, "elles sont d'un professionnalisme, je suis époustouflée. Ils vous font un plan à l'échelle, ils vous disent où est le poste de secours, où est le point d'eau, les chapiteaux qui vont être montés, j'ai tout le dossier de sécurité " dit-elle. Depuis plusieurs semaines, un travail de concert est mené avec la gendarmerie "pour regarder tous les aspects" (circulation et stationnement, traversées de forêt), avec l'ONF "pour qu'il puisse nous dire ce qu'il est possible de faire parce que l'idée, c'est de ne pas abimer la forêt" et avec l'État par le biais de Nicolas Lebas, sous-préfet des Andelys. Les gendarmes sont déjà venus plusieurs fois sur le site d'un hectare. Les violences à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) sont encore dans toutes les têtes. "Les gens sont inquiets avec tout ce qui se passe" confie Christian Philippe, le patron de l'écurie de la voie blanche et propriétaire du terrain où le festival aura lieu.

L'autoroute devrait passer en lisière de la forêt de Bord, dans l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Éviter tout débordement

Les organisateurs ont prévu un réseau d'observateurs : "Une personne qu'on sent qui peut déraper sera exfiltrée" prévient la maire de Léry. Quant à l'implantation d'une ZAD (zone à défendre), Janick Léger n'y croit pas : "Il n'y a rien de construit, il n'y a pas d'engins de chantier, il n'y a même pas les premiers défrichements de forêt", d'autant que le chantier, si le projet arrive à terme, ne devrait pas commencer avant 2027.

Une ZAD, Christian Philippe n'y croit pas non plus : "On ne va pas se mettre à planter une tente sur mon terrain" dit-il et "si ça devait arriver, je préviendrai les gendarmes illico !".

Une réunion entre les organisateurs, le propriétaire du terrain, les maires, les services de l'État et les pompiers est prévue ce vendredi 28 avril pour affiner le dispositif de sécurité pour que le festival se déroule dans les meilleures conditions possibles et "pour démontrer qu'on est pas des affreux terroristes mais des gens convaincus et que nous avons raison de s'opposer à cette autoroute" explique Janick Léger.