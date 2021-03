Contre l'exploitation du gaz de couche en Moselle, les écolos se mobilisent

C'est un projet unique en France. L'entreprise Française de l'énergie, basée à Forbach, veut exploiter une quarantaine de plateformes pouvant contenir chacune jusqu'à 10 puits, avec plusieurs kilomètres de drain, sur un périmètre de 200 km carrés, englobant 40 communes autour de St-Avold. Bien décidés à faire entendre leur voix contre ce projet, une cinquantaine de militants écologistes ce sont réunis jeudi devant la préfecture de Moselle à Metz, où une délégation de membres des associations ont été reçus.

Un "projet calamiteux" pour les écologistes

Ils interpellent sur l'impact que pourrait avoir cette extraction de gaz de charbon sur l'environnement. "Une aberration" pour Charlotte, membre d'Attac Moselle, qui rappelle qu'on est _"en plein dans des discussions sur la loi "Climat et Résilience" à l'Assemblée_, censée être ambitieuse. En plus, hier, on a dépassé le quota annuel des émissions de gaz à effet de serre en France pour respecter les accords de Paris. Et là, on lance des projets qui vont en produire plus."

Ces forages pourraient avoir des conséquences "sur la potabilité de l'eau, la fertilité des sols, l'air avec des fuites de méthane", détaille Anaëlle Lantonnois, membre de l'Apel 57, association écologiste en Moselle-Est. "Ces impacts ont déjà été bien documentés dans les pays qui l'exploitent déjà, comme les États-Unis, souligne-t-elle, donc on ne comprendrait pas que ce soit autorisé sur le sol français. D'autant que la Moselle a déjà souffert d'un passé minier, il ne faut pas en rajouter !"

Les lobbys de l'industrie pétrolière et gazière sont très importants."

Satisfaite d'avoir été reçue et écoutée au niveau de la préfecture, Anaëlle Lantonnois n'est pas pour autant rassurée sur la suite de la procédure. En janvier, son association avait co-signée avec 36 autres organisations environnementales (Attac, Greenpeace, Les Amis de la Terre, FNE...) une lettre ouverte pour dénoncer ce projet, adressée à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et au président de la République, Emmanuel Macron. Car désormais, c'est au niveau national que la décision sera prise d'autoriser ou non les forages.

à lire aussi Lettre ouverte et inquiétudes sur la possible exploitation du gaz de couche en Moselle

"C'est un projet calamiteux, juge Éliane Romani, chef de file des écologistes à l'élection régionale Grand-Est de juin. Un projet d'un autre temps, insensé en 2021, alors que depuis 2017, on a décidé de laisser les hydrocarbures dans le sous-sol de ne plus les extraire." Alors comment la Française de l'énergie peut-elle espérer réaliser ces extractions ?

"Les lobbys de l'industrie pétrolière et gazière sont très puissants, répond Anaëlle Lantonnois d'Apel 57, au moment de la loi hydrocarbures [dite "loi Hulot", votée en décembre 2017, ndlr], ils avaient déjà réussi à faire passer une exception pour le gaz de couche." Elle constate aussi qu'au niveau local, _"il y a des canaux d'influence établis entre l'entreprise et l'administration_. Par exemple, l'un des membres du conseil d'administration de la Française de l'énergie, Alain Liger, est ancien directeur de la Direction régionale de l'environnement, la DREAL. Il a été directeur au moment des forages explorateurs".

"Très peu d'emplois" à la clé

"Ils nous vendent que ça va faire beaucoup d'emploi, grince Jérémy Matteucci, président des Amis de la Terre en Moselle. Ce sera peut-être un peu le cas pendant la première phase de forage (...), mais dès que le forage sera fini, qu'il ne restera plus que les puits, il y aura très peu d'emplois créés. Il n'y aura plus qu'1,2 personne par puits de forage en moyenne qui y travaillera, si l'on se base sur ce qu'il se passe sur les exploitations dans d'autres pays." Il craint que la Moselle soit un _"territoire sacrifié pour des tests d'exploitation de gaz de couche_, alors qu'on pourrait lancer des projets écologiques".

Charlotte d'Attac Moselle, voit quant à elle dans ce projet local une "porte ouverte" à d'autres initiatives d'extraction de ce gaz, jusqu'ici non exploité en France. "La mobilisation citoyenne doit donc être particulièrement forte contre ce projet, car il n'y a que ça qui peut faire contrepoids", invoque-t-elle. Charlotte et les autres militants seront donc présents samedi, pour participer à la "Marche pour le climat" à Metz, portée par Youth For Climate. La marche prendra son départ depuis la place de la comédie à 14h.