Contre la prolifération des chats dans la Manche : prix cassés sur les stérilisations en novembre

La prolifération des chats représente une véritable source de nuisance en France, et dans la Manche, on n'échappe pas au phénomène. L'association "40 en Chats" a signé des conventions dans 43 communes du département et y procède à des campagnes de stérilisation des chats errants. Et ce dont elle se rend compte, précise sa présidente Rachel Moriceau, "c'est que _la plupart du temps, ce sont des chats de particuliers qui n'ont pas été stérilisés et qui ont été abandonnés_. Lorsqu'une chatte fait 4 petits dans une haie, vous revenez un an après, ils sont 35!"

Trop chère la stérilisation?

Cette prolifération provoque d'importantes nuisances et pourtant, il y a une solution toute simple : stériliser les femelles. Seulement, il reste un obstacle souligne Rachel Moriceau. "Quand on prend contact avec des particuliers qui ont des chats non stérilisés, la première excuse, c'est de dire que c'est trop cher". En l'occurence, la stérilisation coûte autour de 130 euros auxquels s'ajoutent environ 50 euros de puçage. "Forcément, pour les personnes aux revenus modestes, ce n'est pas facile", admet la bénévole.

Un mois pour bénéficier de tarifs préférentiels

C'est la raison pour laquelle a été lancée cette opération de stérilisation à tarifs réduits. Déjà au printemps dernier, durant un mois, les foyers les plus modestes ont pu faire stériliser leurs chats à moindre coût. Et l'opération est donc relancée jusqu'au 30 novembre selon un système très simple. "Les candidats s'adressent à nous", souligne Rachel Moriceau, "et nous transmettent leur feuille d'imposition, ce qui nous permet de vérifier s'ils sont éligibles aux tarifs préférentiels. Dans ce cas, nous leur établissons un bon qu'ils peuvent utiliser pour faire procéder à la stérilisation de leur animal chez l'un des vétérinaires qui nous accompagnent". Dans la Manche, une trentaine de professionnels adhèrent au dispositif et pratiquent des tarifs revus à la baisse d'au moins 20% et jusqu'à 50%!

Lors de la première campagne en début d'année, 180 animaux ont été stérilisés. "Cela a permis d'éviter 1000 naissances de chatons dans la nature!", se félicite Rachel Moriceau.

Pour profiter des tarifs préférentiels, vous pouvez joindre l'association 40 en chats via sa page facebook ou à l'adresse sterilisation.40enchats@gmail.com