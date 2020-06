Contre la "réintoxication du monde" : la concession Honda bloquée par Extinction Rebellion à Saint-Étienne

Une dizaine d'activistes de l'antenne stéphanoise d'Extinction Rebellion ont bloqué les accès à la concession Honda de Saint-Étienne pour dénoncer la "réintoxication du monde" après la période de confinement, dans le cadre de l'appel du 17 juin. des actions du même type sont menées un peu partout en France ce mercredi. Trois militants se sont attachés aux grilles du garage empêchant toutes les entrées et les sorties.

Cette concession, "c'est le symbole de l'industrie automobile qui est terriblement polluante, explique "chien-Ouf" le porte parole d'Extinction Rebellion, qui demande d'énormes ressources pour la production. C'est la symbole d'une société où on sur-pollue, on sur-consomme et on sur-produit. Malgré un confinement et une crise sanitaire du Covid on continue d'aller dans ce chemin-là. On continue de foncer droit dans le mur. Et donc cet appel-là c'est un appel à éveiller les consciences citoyennes, individuelles mais aussi des plus hautes instances. Puisque même Emmanuel Macron appelle à relancer l'économie, à lancer plus de production, à sur-investir et du coup, non seulement on va dans le même sens qu'avant, mais on va encore plus vite".

Laurent Nael, est le PDG de la concession Honda, comprend ce mouvement mais pense à son activité dans un contexte économique difficile. "Je peux comprendre qu'il y a un vrai problème de fond sur tout ce qui est pollution, on l'a vu pendant le confinement, reconnait-il, la seule chose c'est que je suis pris à partie ce matin, j'ai un petit garage, ça fait deux mois que je suis fermé, on a zéro chiffre d'affaire, on a des familles à nourrir, je ne sais pas à la fin d'année comment va être le résultat de ma société. Je demande juste qu'ils puissent partir pour nous laisser travailler. Oui il y a des questions de fond sur la pollution, oui il y a une réflexion à avoir mais je ne suis qu'un petit privé, je ne suis pas une grosse structure, je ne suis pas constructeur, je suis juste revendeur, maintenant, laissez nous travailler".

D'autres actions sont prévues dans la Loire dans le cadre de cette journée du 17 juin contre la réintoxication du monde". A 16h au Perthuis contre la déviation de la RN88 ; à 17h à la Talaudière contre le projet d'autoroute A45 et puis à 18h place du Peuple à Saint-Étienne."