Contre le projet de création d'un surf-park à Canéjan, des associations saisissent la justice

Une piscine à vagues artificielles pour surfer en zone urbaine. C'est le projet porté depuis des mois, par 5 entrepreneurs réunis au sein de "l'Académie de la glisse" et contesté par plusieurs associations de défense de l'environnement. La Sepanso Gironde, Surfrider Foundation et le collectif Canéjan en transition, annoncent ce 31 juillet, saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour faire annuler le permis de construire accordé en février 2023 par la mairie de Canéjan.

Ce projet de surf-park, installé sur une friche industrielle de Canéjan, prévoit deux bassins de 19 000 mètres cubes d'eau, pour accueillir jusqu'à 300 surfeurs par jour. Projet titanesque sur le papier mais qui se veut écoresponsable selon les porteurs du projet : pas d'artificialisation des sols, mécanisme pour récupérer l'eau et des panneaux solaires pour alimenter les turbines des piscines. Ce projet est au contraire totalement déraisonnable à l'heure de la sobriété énergétique estiment les opposants. Selon la Sepanso Gironde et Surfrider Foundation. Elles mettent en avant plusieurs points : "la mise en avant de l’utilisation quasi-exclusive de l’eau de pluie alors qu’en réalité c’est bien surtout de l’eau potable du réseau public, issue de la nappe captive profonde, l*’*absence d’installation permettant d’assurer de façon sûre la vidange complète des deux bassins, l’absence d’inventaire sérieux des espèces protégées peuplant le site et ses environs immédiats" ou encore "la modification d’un parc de stationnement dans un espace boisé classé qui génèrerait des coupes et des abattages d’arbres en zone naturelle".

Sous la pression des opposants, rappellent les associations, neuf projets précédents ont tous été abandonnés, à Saint Jean de Luz, Saint Père de Retz, ou encore Sevran en Seine St Denis. Une pétition demandant l'abandon du projet cumule aujourd'hui 45 000 signatures.