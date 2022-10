Contre le projet de terminal méthanier flottant dans le port du Havre, des opposants réclament un débat public

Après une première réunion d'information en juillet, la préfecture de Seine Maritime organisait ce vendredi 14 octobre une deuxième réunion publique sur l'installation annoncée d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre. Elle s'est tenue à l'ISEL, en présence du préfet de région et de Seine Maritime, Pierre-André Durand, du directeur de projet chez Total Energie Jean-Noël Mesnard , de Guillaume Tuffigo, responsable de pôle marketing, direction commerciale, GRT gaz et Nicolas Chervy, commandant du port du Havre, Haropa port. Tous ont tenté de rassurer et de répondre aux questions de la centaine de présents, militants écologistes ou élus de la région.

Pas convaincu le collectif "climat du Havre" réclame un véritable débat public et souhaite saisir la commission nationale du débat public. Ce collectif lance donc une pétition visant à recueillir 10 000 signatures , et forcer l'état à organiser ce débat.

Pourquoi la nécessité d'un terminal méthanier supplémentaire en France ?

Le préfet de Seine Maritime explique que c'est le contexte géopolitique qui l'impose. "La guerre en Ukraine et les sanctions à l’égard de la Russie ont des impacts immédiats sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe et de la France. Malgré le haut niveau de remplissage des stocks de gaz en France, et la part d’approvisionnement en gaz russe relativement plus faible en France que dans le reste de l’Europe, ces impacts sont potentiellement importants sur notre capacité à satisfaire nos besoins en énergie (chauffage, énergie industrielle) et en intrants critiques pour l’industrie et l’agriculture françaises (chimie, engrais). Le gaz naturel liquéfié (GNL) a un important rôle à jouer dans la sécurisation à court terme de l’approvisionnement énergétique de la France et de l’Europe. Cette technologie permet d’importer le gaz naturel d’autres bassins de production, plus éloignés, pour pallier la diminution des importations de gaz russe. La France est d’ores et déjà équipée de 4 terminaux portuaires d’importation de GNL (2 à Fos-sur-Mer, 1 à Montoir de Bretagne, et 1 à Dunkerque), dont les capacités sont en cours d’optimisation."

Ce nouveau terminal méthanier flottant doit donc compenser l'arrêt des importations de gaz russes par les gazoducs utilisés jusqu'alors et devrait permettre à la France de faire entrer l'équivalent de 10% de la consommation annuelle de gaz du pays.

Pourquoi un terminal flottant et pas un équipement terrestre construit sur le port ?

Un FSRU est un navire remplissant les mêmes fonctions qu’un terminal méthanier classique à terre. Il permet de réceptionner et de stocker le GNL livré par navire méthanier, de le réchauffer pour le regazéifier, puis d’injecter le gaz dans le réseau national. "Il s’agit d’une solution flexible, rapide, à vocation temporaire. 45 FSRU sont déjà en service dans le monde, il s’agit d’une solution éprouvée et sûre" rassurent les représentants de l'état. Le préfet Pierre-André Durand insiste sur l'urgence absolue d'être prêt pour l'hiver 2023, et ce navire Le Cape Ann permettra d’injecter jusqu’à 5 milliards de m3 de gaz naturel par an dans le réseau national. Le navire doit arriver en juin 2023.

Sa durée d'utilisation est transitoire, et il n'est prévu pour le moment qu'une autorisation de 5 années. Durée limitée qu'a fortement mis en doute le député Jean-Paul Lecoq (PCF) dans cette soirée d'information publique. Quant au statut juridique ce ce FRSU, il s'agit d'un navire et donc la réglementation s'appliquant, est celle à tous les navires, et non pas les règles d'installations terrestres plus classiques. Un statut qui fait débat quant à l'étude des risques ou de danger qui s'applique. "ce navire c'est un bateau, mais c'est aussi une usine " martèle le député Jean-Paul Lecoq qui a déjà interpellé la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur le sujet.

Principe du fonctionnement d'un FSRU, document présenté par la préfecture de Seine Maritime en réunion publique

Pourquoi cet emplacement dans le port du Havre ?

TotalEnergies et GRTgaz ont choisi le port du Havre pour ces capacités à absorber de tels flux de gaz dans le réseau français. En somme Le Havre possède, les tuyaux adaptés, les compétences humaines et technologiques et pouvait proposer un site sur le port "réversible" . "des infrastructures à la bonne taille, des disponibilités pour accueillir le FSRU et les méthaniers qui viendront l’alimenter, des ressources et un savoir faire opérationnel reconnus, et une proximité avec le réseau national de transport de gaz permettant un raccordement rapide du terminal au réseau"

Quant au choix du site dans le port, le FSRU sera amarré au quai de Bougainville Sud, en continuité avec l’actuel terminal roulier. La Dreal assure que c'est un "site sans incidence notable" sur l'environnement, en grande partie artificialisé, en dehors des sites Natura 2000 et de la réserve nationale, et qui permettra le tracé d'une canalisation de raccordement au réseau de gaz de seulement 3 kilomètres, (avec une tranchée souterraine sous le canal du Havre ).

Vendredi soir beaucoup de questions ont concerné l'emplacement et les risques que cela induisait. L'emprise de ce nouveau terminal méthanier se ferait au détriment des activités actuelles du terminal roulier. La proximité du quartier d'habitation des Neiges à 2,3km posait une nouvelle fois la question de l'augmentation des risques à côtés d'autres sites Seveso. Enfin parmi les oppositions à la procédure actuelle, il y a "l'absence d'évaluation environnementale en amont des travaux " d'après Nicolas Guillé du collectif "Climat du Havre"