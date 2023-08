Contre les restrictions d'usage de l'eau, la FDSEA 65 ne veut plus payer ses factures

La FDSEA 65 menace de ne plus payer ses factures d'eau. Après un arrêté de restriction des usages de l'eau dans le sous-bassin Neste et les rivières de Gascogne, publié le 18 août dernier, qui contraint les agriculteurs à stopper leurs prélèvements deux jours par semaine (pas consécutifs). Cette décision a été prise suite d'un comité technique qui s'est tenu le 16 août, par la Commission Neste de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG).

Le syndicat agricole explique avoir été très surpris de la décision prise. Michel Dubosc est agriculteur dans les Hautes-Pyrénées et représentant des irrigants sur le système Neste au sein de la FDSEA 65, il dénonce les conséquences de ces restrictions sur les cultures, en période de canicule "il fallait tenir 8 à 15 jours de plus en irrigation. Pourquoi ne créons-nous pas de réserve sur les départements ? Sur celui des Hautes-Pyrénées nous n'en avons pas créé depuis 15 ou 20 ans. Il faut créer de la réserve pour sécuriser l'alimentation et prévenir tous les besoins industriels, agricoles et autres".

Selon la CACG, les débits de la Neste sont historiquement bas. C'est pour cela que des mesures de restrictions ont été prises. "La Neste se nourrit de la fonte des neiges qui a eu lieu en mai cette année, au lieu de juillet", explique Claude Weiss, le directeur d'exploitation en charge du système Neste, qu'il décrit comme un entonnoir qui se déverse ensuite dans toutes les rivières de Gascogne. Il explique comprendre les difficultés des agriculteurs tout en ajoutant qu'ils sont toujours invités aux réunions techniques. Il ajoute que ce sont les débits d'eau qui sont concernés par les restrictions et non les volumes. La FDSEA dénonce de son côté, un comité qui s'est tenu en l'absence de représentants des usagers.