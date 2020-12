Convention citoyenne pour le climat : "tout ne peut pas être appliqué" assure un parisien participant

Neuf mois de travail, 150 propositions et à l'arrivée seulement 40% des mesures seront reprises et réécrites dans un projet de loi. Ce n'est pas "une trahison" assure Sylvain Burquier, qui a participé à la convention citoyenne mais il regrette un manque d'"élégance" du président.

Il y a de l'eau dans le gaz entre le président et les écologistes qui dénoncent des reculades. Le gouvernement reçoit depuis lundi les membres de la convention citoyenne pour leur expliquer ce qui restera dans le projet de loi. 40% des propositions sont reprises mais pas forcément "sans filtre" comme s'y était engagé Emmanuel Macron.

Pour autant, Sylvain Burquier, membre de la convention et invité de France Bleu Paris ce mardi n'y voit pas de "trahison" . "On est conscient de la situation économique, on est conscient que tout ne peut être appliqué en l'état". Toutefois, il trouve les propos du président tenu vendredi dans une interview à Brut, peu "élégants". Emmanuel Macron a déclaré: "je ne veux pas dire que parce que 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran".

70 mesures reprises sur les 146 retenues

Parmi les mesures qui ont du plomb dans l'aile, la réduction de la TVA sur le train, la rénovation thermique, la loi sur la publicité pour les produits polluants. "On est sur version dégradée de ce qu'on avait proposé", regrette Sylvain Burquier.

En revanche, Sylvain Burquier salue des avancées avec l'interdiction des véhicules polluants dans les villes, la piétonisation devant les écoles, l'interdiction de construire des centres commerciaux, ou l'utilisation plus raisonnée de l'avion, "mais tout est dans les détails". Des dérogations Les membres de la convention restent vigilants sur l'élaboration du texte et "motivés" à défendre leur travail.