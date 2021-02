Convention citoyenne sur le climat : "un caillou dans la chaussure" du Président Macron

Pierre Fraimbault aime les métaphores. Pour qualifier l'urgence climatique, il se met à la place d'un conducteur de voiture : "Nous sommes sur l'autoroute en plein brouillard. Il y a un obstacle à 10 kilomètres. Mais il est encore temps de freiner." Cet habitant de Rosbruck, aide-soignant et père de deux enfants, a été tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat, voulue par Emmanuel Macron afin de faire des propositions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. A la veille de la présentation au conseil des Ministres du projet de loi "climat et résilience" censé reprendre ces propositions, il se confie sur ces 15 mois de discussions, de réunions, de groupes de travaux et sur ce sentiment d'avoir contribué à changer les choses.

"La principale difficulté" confie t-il d'emblée, "a été de passer au filtre de la justice sociale chacune de nos propositions." Où comment être ambitieux et à la hauteur de l'enjeu climatique, et susciter l'adhésion du plus grand nombre. "Il s'agissait de ne pénaliser personne : ni les plus fragiles, ni les entreprises..." Et de citer l'exemple des passoires thermiques que la loi veut abolir d'ici à 2028, les transports plus vertueux, les modes de consommation plus responsables, plus sains... Mais pas question pour lui de verser dans l'extrême, le discours apocalyptique ou la caricature : "Nous ne voulons pas un retour en arrière, nous proposons d'améliorer les choses."

Mosaïque

Chacun de ses propos transpire l'humilité de celui qui ne se considère que comme un "citoyen lambda" parmi d'autres. La force de cette convention selon lui a été son collectif, dans toute sa diversité et ses différences. Il use de la métaphore encore : "Quand vous regardez chaque visage de cette convention citoyenne, ça ne donne rien de spécial. Mais quand vous regardez l'ensemble, c'est une mosaïque qui a donné quelque chose de pas mal. Il y avait des retraités, un chirurgien, un propriétaire de salle de sport..."

Il en restera quelque chose

Pour quels résultats ? Les plus sceptiques ne voient dans ces "150" qu'un alibi écologique pour le chef de l'Etat. Pierre Fraimbault garde espoir et préfère croire à "un avant et un après" quel que soit le résultat politique de la démarche. "Quand bien même elle sera dénaturée, édulcorée, il en restera quelque chose." La métaphore toujours : "Nous sommes quelque part un caillou dans la chaussure du Président Macron. C'est lui qu'il la voulu, il va devoir aller au bout."

Et après ?

Le Citoyen sait que la tâche est immense. Il reste en tout cas motivé pour prolonger cette expérience. De quelle manière ? La convention citoyenne vivra encore quelques mois, jusqu'à l'été prochain au moins, quand le Parlement examinera le projet de loi. Certains de ses "camarades" veulent transformer l'essai en politique. Des initiatives devraient également voir le jour. Lui ne sait pas encore exactement comment, mais il continuera à agir dans sa vie de chaque jour. "En ayant fait ça, je ne peux pas rester à ne rien faire. Je vois l'iceberg, je sais qu'il est là." Pierre Fraimbault est décidément doué pour les métaphores.