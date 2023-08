Convoi de l'eau à Orléans : "Ils refusent la main tendue" regrette la préfète du Loiret

C'est une situation inédite. Quinze représentants du Convoi de l'eau refusent ce vendredi soir de quitter les locaux de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans.

Ces militants anti-bassines avaient été conviés à l'Agence de l'eau, à leur demande, pour échanger avec Sophie Brocas, la préfète du Loiret qui est également la présidente du conseil d'administration de l'Agence de l'eau. Mais après plus de cinq heures de négociations, la délégation du Convoi de l'eau a rejeté les propositions formulées par la représentante de l'Etat et refuse désormais de quitter les locaux de l'Agence. Face à cette situation inédite, Sophie Brocas a convié la presse à la préfecture pour exposer sa position.

La situation est-elle bloquée ?

Sophie Brocas, préfète du Loiret - C'est une situation où nous avons ouvert un espace de dialogue, fait des propositions pour aller dans la direction de ce que demandait la délégation, mais sans décider ou annoncer une suspension immédiate de la construction des réserves de substitution d'eau, au moins pour celles qui sont à la fois autorisées et déjà financées depuis 2020. Je rappelle qu'il y a six réserves de substitution qui sont dans ce cas. Nous avons fait des propositions qui, au bout de six heures de discussion, ont été refusées. Et la délégation a maintenu son souhait d'un moratoire complet, c'est à dire plus aucune construction, plus aucun financement, jusqu'à ce qu'une mission de médiation dont le terme n'est pas fixé, soit achevée. Donc oui, on peut dire que la délégation n'a pas souhaité poursuivre dans un esprit de dialogue*.*

Cette demande de moratoire n'est pas acceptable à vos yeux ?

On a fait des pas. Ils refusent ces pas. On a tendu une main. Ils refusent la main tendue. Ce n'est pas comme ça qu'on trouve un chemin, une solution. Le chemin est légitime. La préoccupation sur le partage équitable de la ressource en eau est nécessaire. Mais pour y arriver il ne faut pas se taper dessus, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Il faut trouver les moyens que chacun puisse vivre. Les agriculteurs, avec des modifications de pratiques agricoles, plus sobres, mais aussi les acteurs économiques, les usagers, le citoyen*...* On a besoin de partager cette ressource qui est rare et fragile. Et pour ça il faut se parler ! Et pas dire "c'est comme ça, et si vous êtes pas d'accord avec moi, rien n'est possible".

Est ce que vous voyez dans ce refus de quitter les locaux de l'agence Loire-Bretagne une forme de chantage de leur part ?

On les a invités à y pénétrer pour discuter. On a pris le temps, On a eu des pauses, des échanges. On les a invités à quitter cette agence qui est un lieu de travail. Là, on est vendredi soir, ils ne le souhaitent pas. Moi, je forme le vœu vraiment qu'ils quittent ces locaux de manière volontaire, rapidement, pour que ces locaux soient rendus à leur destination.