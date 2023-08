"Convoi de l'eau" des anti-bassines : des drones et des aéronefs déployés dans la Vienne

"La captation, l’enregistrement et la transmission d’images sont strictement encadrés et sécurisés", précise la préfecture.

La préfecture de la Vienne précise le dispositif de sécurité mis en place du 18 au 21 août dans le département pour le passage du convoi de l'eau . 700 vélos et des dizaines de tracteurs sont attendus sur chaque étape de cette nouvelle mobilisation des anti-bassines vers Orléans, puis Paris. Une tracto-vélo donc qui doit partir ce vendredi 18 août de Lezay dans les Deux-Sèvres, passer à proximité de Sainte-Soline où se trouve le chantier de la réserve controversée, pour rejoindre Jazeneuil puis Migné-Auxances samedi et Coussay-les-Bois dimanche.

Sécuriser le cortège et la circulation en ce week-end de retour de vacances

"Les forces de sécurité et de secours seront mobilisés pour assurer la sécurisation du parcours et garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation", indique la préfecture de la Vienne dans un communiqué. Elle précise que dans certaines zones définies "l’utilisation de drones et d'aéronefs viendra compléter le dispositif de sécurisation. La captation, l’enregistrement et la transmission d’images sont strictement encadrés et sécurisés et ne peuvent pas, par exemple, viser l’intérieur des domiciles".

Les autorités expliquent que "alors que Bison Futé prévoit une circulation dense (classée rouge) dans le sens des retours sur ces trois jours et que l'itinéraire de la manifestation n'est à ce jour pas connu, les images prises par les drones et l'aéronef permettront de sécuriser l'ensemble du cortège et de garantir les meilleures conditions de circulation pour les automobilistes".