"Convoi de l'eau" des anti-bassines : le président de la Coop de l'eau 79 appelle au calme

Des centaines d'opposants aux bassines attendus dans les Deux-Sèvres, à vélo pour la plupart, pour le départ du "convoi de l'eau" ce vendredi 18 août. Première étape de Lezay dans le Mellois vers Jazeneuil dans la Vienne avec un passage prévu à proximité du chantier de Sainte-Soline. Une nouvelle mobilisation pour demander un moratoire sur le projet, près de cinq mois après la manifestation du 25 mars marquée par des violences.

"On le vit mal à chaque fois"

Les anti-bassines insistent sur "l'état d'esprit festif et familial" de ce convoi qui doit relier Orléans puis Paris mais les agriculteurs de la Coop de l'eau 79, la structure qui porte le projet de réserves, s'inquiètent. "C'est encore une manifestation initiée par Bassines non merci et comme à chaque fois on est inquiets, très inquiets. Depuis trois-quatre ans, jamais une manifestation ne s'est finie sans dégradations et pression mise sur les agriculteurs localement", déplore Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau 79. "On le vit mal à chaque fois".

La Coop de l'eau qui appelle au calme les agriculteurs. "On sait que ce n'est pas facile mais il ne faut pas répondre à la provocation et rester calmes. Et en même temps, nous on veut montrer que notre modèle agricole c'est de la polyculture-élevage, des familles et une agriculture que tout le monde veut sur ce territoire", insiste Thierry Boudaud.

Le président de la Coop de l'eau qui s'appuie sur la motion votée début juillet par le comité de bassin Loire-Bretagne , sorte de Parlement de l'eau. "Notre position c'est de suivre celle du comité de bassin qui à aucun moment ne parle de moratoire. La motion demande un apaisement, un dialogue et un arrêt des violences. Des choses doivent être précisées par rapport au protocole, surtout par rapport à la gouvernance, c'est très important", explique Thierry Boudaud qui rejette toute idée d'accaparement de l'eau et affirme "avoir toujours plaidé pour un partage public de l'eau".