"Convoi de l'eau" des anti-bassines : un itinéraire validé dans les Deux-Sèvres

Le "convoi de l'eau" des anti-bassines pourra bien partir de Lezay dans les Deux-Sèvres ce vendredi 18 août. Un itinéraire a été validé après un échange avec les organisateurs indique ce mercredi 16 août la préfecture dans un communiqué. Mais la manifestation où sont attendus 700 vélos et quelques dizaines de tracteurs ne pourra pas passer par Sainte-Soline, ni sur une partie de la commune de Rom, où une interdiction de manifester est prise pour "prévenir tout risque de trouble à l'ordre public"

ⓘ Publicité

Deux axes fermés à la circulation

Cet itinéraire implique la fermeture de deux routes départementales à partir de 11 heures, la D14 la route entre Lezay et Rom et la D114 en direction du lieu-dit du Pouzeau dans la Vienne. Les intersections traversant la D14 et la D114 seront également fermées de 11 heures jusqu'à la fin de la manifestation. "Les riverains devant emprunter ces axes pourront y circuler en se munissant d'un justificatif de domicile", précise la préfecture.

Drones et aéronefs déployés

Comme dans la Vienne , la préfecture des Deux-Sèvres autorise l'utilisation de drones et d'aéronefs pour expliquent les autorités "prévenir les risques d'accidents sur la route". La préfecture "invite les automobilistes à être particulièrement vigilants, à limiter leur vitesse et à emprunter autant que possible des itinéraires de déviation afin de faciliter le bon déroulement de cette manifestation".