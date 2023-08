"Convoi de l'eau" en Touraine : "Il n'y a pas du tout l'idée de bloquer les gens"

Le "convoi de l'eau" , des centaines de cyclistes et une dizaine de tracteurs, traversent la Touraine en passant par sa capitale, ce mardi. Le défilé de vélos et de véhicules, encadré par les gendarmes, ralentira la circulation mais le but n'est pas de gêner, explique Vincent Pinon, ancien paysan tourangeau toujours membre de la Confédération paysanne, l'un des organisateurs.

"Forcément, il y aura une petite gêne pour les automobilistes"

"La gendarmerie sécurisera notre convoi, assure Vincent Pinon. Il n'y a pas du tout l'idée de bloquer les choses pour embêter les gens. Certes, le déplacement prendra une certaine distance et on roulera à 15 km/h, il y aura une petite gêne occasionnelle pour les automobilistes."

"Mais quand on met dans la balance cette gêne de quelques minutes ou quelques heures et les enjeux de l'eau, la problématique de l'eau, poursuit le Tourangeau, c'est clair que l'on opte pour cette solution d'éventuellement embêter les gens quelques temps."

Retrouvez ici le programme du convoi en Touraine , et notamment les routes que la préfecture recommande d'éviter. Avec ce "convoi de l'eau", les opposants aux retenues d'eau agricoles veulent obtenir un moratoire immédiat sur les projets et chantiers de bassines.