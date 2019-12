COP 25 : la 25ème conférence sur le climat des Nations Unies s'ouvre sur une planète déjà à bout de souffle

La COP 25, la 25ème conférence sur le climat des Nations Unies commence ce lundi à Madrid en Espagne. Presque 200 Etats vont plancher ensemble jusqu'au 13 décembre sur les moyens de lutter contre le changement climatique. Et preuve qu'il y a urgence, l'année 2019 montre que ça chauffe déjà.

2019 sera sans doute l'une des années la plus chaude jamais connue dans le monde.

Ce lundi c'est le début de La COP 25, la 25ème conférence sur le climat des Nations Unies à Madrid en Espagne. Jusqu'au 13 décembre, presque 200 Etats vont plancher ensemble sur les moyens de lutter contre le changement climatique. Et il y a urgence car avec les émissions mondiales actuelles de CO2, impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés d'ici 2 100. Et preuve, s'il en est besoin, que ça chauffe déjà, l'année 2019 montre que notre planète n'est vraiment pas en bonne santé.

2019 : l'année des tristes records de chaleur

Rien que côté températures, 2019 bat des records. A Verargues dans l'Hérault, le 28 juin, le thermomètre est monté à 46,2 degrés. Un record absolu en France ! Autre exemple : le 25 juillet, c'est Paris qui s'est illustré dans les pics de chaleur avec 42,6 degrés. Ce mois de juillet a d'ailleurs été le plus chaud jamais mesuré dans le monde depuis 1880 ; les débuts des relevés météo.

Et septembre et octobre n'ont pas été en reste, étant également des mois historiques. Du coup, 2019 comme les 4 dernières années devrait être la plus chaude jamais connue sur la planète.

2019 : année des phénomènes climatiques extrêmes

2019 est aussi une année de phénomènes climatiques extrêmes : canicules en Europe, incendies monstres en Australie, inondations à Venise... Même si chaque événement ne peut pas être directement relié au dérèglement climatique ça confirme ce que disent les experts. La hausse des températures renforce et aggrave ces phénomènes.

Tout comme ça fait aussi monter le niveau des mers. Et fondre les pôles et la banquise.

Le CO2 encore et toujours en hausse

Autre gros point noir : le CO2. Le dernier rapport de l'ONU montre que les émissions continuent d'augmenter. 1,5% de plus par an depuis 10 ans. Et aucune amélioration à noter en 2019.

Preuve que quand l'ONU dit qu'il n'y a "plus une minute à perdre" pour sauver le climat ce n'est pas une image mais une réalité.