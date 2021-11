COP 26 : ces Creusois qui habitent des maisons autonomes en énergie ou à basse consommation

Imaginez : passer l'hiver en Creuse sans allumer le chauffage, ne pas payer de facture d'électricité ou encore utiliser de l'eau de source pour alimenter vos toilettes. C'est le quotidien de Creusois qui habitent dans des maisons autonomes ou à basse consommation. Nous les avons rencontrés alors que se termine ce vendredi 12 novembre la COP 26, la conférence internationale pour le climat en Ecosse.

La "maison du futur" à Ahun : 20°C sans chauffage

Vue de l'extérieur, la "maison du futur" est une jolie habitation bleue à colombages. Construite en 2017 par la société Avenidor, devenue Atelier éco-concept, c'est un bijou de technologie. Il y fait 20°C toute l'année, sans chauffage. Comment ? Grâce à une isolation parfaite. L'électricité vient du soleil et l'eau d'un forage.

Depuis, la société familiale a construit quatre autres maisons, dont trois en Creuse et une en Île-de-France. Celles-ci ne sont pas autonomes, mais passives. Elles sont reliées à l'eau et l'électricité, mais n'ont pas besoin de chauffage pour maintenir une température de 19 °C maximum. "C'est extrêmement confortable", se réjouit Chantal, la propriétaire d'une maison passive à Ahun. Il fait 22°C à l'intérieur alors que le thermomètre affiche 8°C dehors, grâce à une très bonne isolation. Les murs sont faits à 80% de paille.

Chantal et son mari ont 22°C dans leur maison passive d'Ahun, non chauffée, alors qu'il fait 8°C dehors. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

A Flayat, un chalet en bois avec panneaux thermiques et toilettes sèches

A Flayat, la maison de Nicolas Chautard n'est pas autonome non plus mais à basse consommation. Construite par les anciens propriétaires avec Fiabitat, il y a emménagé il y a deux ans. Ce chalet de 85 m² avec ossature bois, fabriqué avec des matériaux bio-sourcés, est équipé de grandes baies vitrées orientées sud qui permettent de laisser entrer le soleil. La toiture est composée de laine de bois. Seul un petit poêle à bois chauffe la maison. "On utilise deux stères de bois par an, on paye environ trente euros l'année pour se chauffer", explique Nicolas Chotard.

Nicolas Chotard et sa femme habitent dans ce chalet en bois à basse consommation à Flayat. - Nicolas Chotard

Le ballon d'eau est chauffé par des panneaux solaires. Il est également relié au poêle à bois pour avoir de l'eau chaude même en hiver. Pour diminuer la consommation d'eau, les eaux dites "grises" sont retraitées localement dans une mini-station d'épuration. Ici, pas de chasse d'eau : des toilettes sèches sont installées. La maison a coûté 2025 euros/m² habitable selon le maître d'ouvrage.