Cop 26 : les initiatives en Limousin contre le réchauffement climatique

La 26ème Conférence des Nations unies sur le changement climatique a débuté ce dimanche en Ecosse. Elle doit déterminer de nouveaux objectifs mondiaux de réduction des émissions carbone et de lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs initiatives existent déjà en Limousin.

La conférence internationale de l'ONU sur le climat a commencé ce dimanche à Glasgow. La Cop 26 va durer jusqu'au 12 novembre pour trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. La planète a gagné 1,1°C depuis l'ère pré-industrielle.

Cela fait plusieurs années que la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effet de serre a commencé. Les initiatives se multiplient à toutes les échelles en Limousin. Voici 3 exemples.

En Corrèze, l'autocariste Faure

Le transport par autocar a fait de gros progrès ces dernières années, selon Alban Faure, directeur de Faure Autocars où le parc de véhicules consomme désormais entre 19 et 22 litres aux 100 km. Mais, l'entreprise corrézienne veut aller plus loin : "Notre activité est bénéfique à l'environnement, mais on a encore un impact."

Alors, c'est en pensant à cet impact que les dirigeants ont conçu le nouveau dépôt à Tulle : des récupérateurs d'eau permettent une autonomie sur environ deux mois et demi, hors eau potable. Des éoliennes vont être prochainement installées pour subvenir à une grande majorité des besoins énergétiques, "qui sont déjà très réduits puisque les bureaux sont orientés au sud et un puits de lumière permet de réduire l'éclairage", poursuit Alan Faure. Un bâtiment construit avec des entreprises corréziennes, ça permet là aussi de limiter l'impact des déplacements.

Aujourd'hui Alban Faure et son père ont d'autres idées. Ils regardent du côté des moteurs à gaz ou électriques. Mais sont contraints par la topographie des lieux : "Ce sont des véhicules qui marchent très bien en plaine, on le voit à Brive, mais pour notre activité régionale à Ussel, Montluçon c'est plus compliqué." Mais pas de quoi arrêter les deux hommes. "Si tout le monde essaie de faire de petites choses ça crée de grandes choses au final", conclut humblement Alban Faure

Le cadastre solaire de Limoges Métropole

A Limoges, la communauté urbaine a lancé en décembre 2019 un cadastre solaire, pour permettre aux particuliers et aux entreprises de connaitre le potentiel de leur toiture et les inciter éventuellement à installer des panneaux solaires.

L'an dernier 5.000 habitants ou entreprises de la communauté urbaine ont utilisé ce cadastre. Ils n’ont sans doute pas tous franchi le pas, mais avant de dresser le bilan, Limoges Métropole veut aussi multiplier les installations sur les bâtiments publics. Un outil dédié plus spécifiquement aux collectivités locales est donc en cours de développement.

L'agriculture, le méthane et les crédits carbone

En France, la filière bovine en Nouvelle-Aquitaine s'est lancée dans la chasse au carbone. Objectif : -17% de gaz à effet de serre d'ici 2025. Une réduction qui repose sur un système appelé "Cap Deux Zer", qui doit permettre à l'agriculteur, épaulé par lachambre d'agriculture, de réduire son bilan carbone, mais aussi de revendre des crédits carbone à une entreprise ou une collectivité locale. L'ambition de ce système "Cap Deux Zer" est de réduire les émissions de CO2 de 500 tonnes par exploitation. En Nouvelle Aquitaine, si les 2 400 élevages laitiers participent à ce plan d'économie d'énergie, les experts estiment que les émission de CO2 pourraient baisser de 100.000 tonnes d'ici 2031.