COP 26 : "Les panneaux photovoltaïques, c'est ma part pour le climat", témoigne un habitant en Alsace

La COP26, la 26e édition de la conférence des parties (COP) sur le climat, s'est ouverte à Glasgow en Écosse (Royaume-Uni) ce dimanche 31 octobre. En Alsace des habitants s'engagent pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le cas de Marc Muré, habitant de Colmar qui produit de l'énergie solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de sa maison. Il milite aussi pour l'installation de panneaux photovoltaïques dans la vallée de Kaysersberg.

Agir à son échelle pour le climat

Depuis deux ans, Marc Muré, habitant dans la région de Colmar, a installé 16 panneaux solaires sur le toit de sa maison. Ils sont orientés sud. C'est de l'électricité verte, locale, sans émission de CO2. Cette installation permet à ce haut-rhinois, de s'engager à son échelle pour la planète.

Des panneaux ont été installés dans la vallée de Kaysersberg, dans une chèvrerie © Radio France - Guillaume Chhum

" Il faut que chacun, à son échelle fasse le boulot, ça ne se fera pas seulement avec des décisions centralisées. Avec cette installation, je paye autant d'électricité à EDF qu'EDF m'en paye, le bilan est donc à zéro. La transition énergétique ce n'est pas seulement des panneaux photovoltaïques, il faut aussi arrêter les surconsommations d'énergie et ça fait un déjà gros progrès," argumente ce physicien à la retraite.

Une installation qui a un coût, l'amortissement de son installation se fera dans une dizaine d'années.

Les centrales villageoises ont le vent en poupe

Marc Muré ne s'arrête pas là dans son engagement pour la planète. Il fait aussi partie des 120 particuliers qui ont investi de l'argent dans la centrale villageoise de la Weiss, une organisation qui permet et facilite l'installation de panneaux photovoltaïques dans la vallée de Kaysersberg.

A l'heure actuelle, elle produit de l'énergie pour 70 familles pour un an, "On montre avec des projets comme cela, que dans la vie de tous les jours, on peut changer notre mode de production d'énergie, en gardant le même confort et les mêmes utilisations, commente Richard Lemoine, Il est membre du conseil de gestion de la centrale villageoise de la vallée de la Weiss.

Depuis deux ans, 14 toits sont équipés de panneaux photovoltaïques dans la vallée de Kaysersberg. Il sont sur des bâtiments publics, mais sont installés aussi chez des particuliers.

