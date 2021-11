COP 26 : "Les résultats sont insuffisants", mais il y a eu des avancées, estime l'océanographe Paul Tréguer

A Glasgow en Ecosse, la COP 26 semble se diriger une nouvelle fois vers un compromis politique décevant, pour le dernier jour des négociations, des négociations qui pourraient se prolonger, au vu des critiques qui s'élèvent pour des actes plus contraignants. Pour Paul Tréguer, océanographe et professeur émérite à l'UBO à Brest, fondateur de l'institut européen de la mer, tout n'est pas à jeter, cela manque d'engagement fort certes, mais il y a eu quand même des avancées. "Les résultats ne sont sans doute à pas la hauteur de l'urgence climatique, mais il y a deux résultats importants : des pays ont fixé la fin de leur production de gaz, qui a été lancé par le Costa Rica et le Danemark. Deuxième point, la Chine et les Etats Unis ont présenté une déclaration conjointe dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur action climatique."

Selon le professeur émérite à l'UBO de Brest, "le fait que les conférences existent, c'est un progrès, puisqu'il y a dialogue des différents gouvernements. Il faut à la fois une action par le haut, et ensuite une action résolue des citoyens pour agir sur le gouvernement", ajoute Paul Tréguer.

Des conséquences déjà visibles pour la Bretagne ?

En Bretagne, le trait de côte recule en Bretagne, la forêt change sur la presqu'île de Crozon, et dans le sud de l'Ille-et-Vilaine : les conséquences climatiques sont déjà visibles, ce que confirme Paul Treguer. "Comme océanographe, je constate que la mer monte. Il faut anticiper la montée des eaux. Mais l'océan est aussi une partie de la solution."

Selon le fondateur de l'Institut européen de la mer, les éoliennes au large, comme le projet en baie de St Brieuc, sont l'une des réponses. "Si on ne veut pas de centrale nucléaire en baie de St Brieuc, il faudra bien autre chose", pointe l'océanographe.