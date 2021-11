Cop 26 : rencontre avec une famille zéro déchet alsacienne

La famille Forné fait la chasse aux emballages. Ce couple d'Illkirch (Bas-Rhin), et leurs deux enfants, ne génèrent qu'une poubelle de deux kilos toutes les trois semaines. En comparaison, un Français en produit prés d'un kilo par jour si on fait une moyenne à l'année selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. France Bleu Alsace les a rencontrés à l'occasion de la COP26 qui vient de s'ouvrir à Glasgow (Ecosse).

Bocaux et sacs à vrac

Alexandre et Aurore se sont lancés le défi il y a maintenant trois ans : réduire au maximum leurs déchets ménagers. Une démarche qui montre ses résultats quand on ouvre leur poubelle. Près de "80% du volume de la poubelle aujourd'hui, c'est du mouchoir", sourit le père de famille, et après vous avez tout ce qui est médicament. A partir du moment où vous supprimez les emballages de vos courses, vous avez déjà éliminé la quasi-totalité dans le magasin."

Car la démarche "zéro déchet" commence dans les rayons des supermarchés, avec le choix des produits et surtout la manière dont vous les stockez. "On essaye de substituer tout ce qui a du contenant par du vrac", décrit Aurore, devant une dizaine de bocaux. Le réfrigérateur et les placards en sont remplis.

Céréales, pâtes, riz, fromage, farine.. L'ensemble de la nourriture est entreposée dans des boites ou des bocaux. "Là vous avez l'apéritif, on remplit un sac à vrac avec, quand on arrive chez nous, on le transvase dans un bocal et on présente cela sur la table", ajoute Alexandre.

Fait maison

Pour réduire au maximum les déchets ménagers, le couple s'est lancé dans la cuisine. Ils font eux même leurs pâtes à tarte, leurs yaourts ainsi que les petits gâteaux, souvent emballés individuellement dans des sachets en plastique dans le commerce. La démarche a même gagné la salle de bain. "On a plus du tout de savon liquide, on utilise des savons solides pour se laver les mains et le corps", montre Aurore devant la baignoire.

La lessive et le déodorant sont également "fait maison". Sur le lavabo, les brosses à dent sont en bambou et Alexandre se rase avec du savon à barbe : "C'est pour éviter tout ce qui est bombe à mousse, qui sont des déchets extrêmement complexes à revaloriser. Il faut extraire le gaz, séparer le plastique de l'aluminium...", détaille Alexandre,

Le couple assure que ce mode de vie écologique leur permet de faire des économies, notamment en gaspillant beaucoup moins leurs nourritures. Il y a tout de même quelques limites et contraintes, la famille n'a par exemple pas réussi à se passer de dentifrices industriels ou encore du café en sachet.