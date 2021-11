COP 26 : une centaine de pays s'engage à interrompre la déforestation

C'est l'un des premiers engagements de cette COP 26. Plus de cent pays dont la France, les Etats-Unis ou encore le Brésil et la République démocratique du Congo promettent de stopper la déforestation d'ici 2030.

Plus de 100 pays représentant plus de 85 % des forêts de la planète s'engagent à interrompre la déforestation d'ici 2030 et même à inverser la tendance. Cette annonce a été faite ce lundi 2 octobre pendant la COP 26 qui se déroule en ce moment à Glasgow en Écosse. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Russie, le Brésil (qui abrite la forêt amazonienne) et la République démocratique du Congo figurent parmi les signataires de cet accord qui sera officiellement conclu ce mardi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Inverser la tendance

Ces pays vont investir ensemble 16,5 milliards d'euros pour restaurer les terres dégradées, lutter contre les incendies et soutenir les communautés autochtones. Selon la note du gouvernement britannique diffusée ce lundi soir, il s'agit du "plus grand pas en avant dans la protection des forêts mondiales en une génération."

Des promesses jugées encore insuffisantes

Mais cet engagement est jugé trop lointain par les défenseurs de l'environnement. Des ONG comme Greenpeace arguent que l'objectif de 2030 est beaucoup trop loin dans le temps et donne ainsi le feu vert à "une décennie supplémentaire de déforestation". L'association Canopée rappelle que cet accord n'est pas nouveau, puisque cet engagement d'interrompre la déforestation d'ici 2030 avait déjà été pris lors de la COP21 à Paris il y a six ans.