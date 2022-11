COP 27 : huit étudiants grenoblois présents sur place tirent leur bilan

Clap de fin pour la COP 27 . La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se termine ce samedi 19 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte. Elle devait se terminer ce vendredi 18 novembre mais elle a été prolongée d'un jour pour tenter de conclure les négociations entamées au début du mois.

Parmi les participants, il y avait aussi des observateurs dont huit étudiants isérois de l'école d'ingénieurs Grenoble-INP Ense3, spécialisée dans l'énergie, l'hydraulique et l'environnement. "Je me suis beaucoup posée la question avant de venir, je ne savais pas si ça allait vraiment être utile et puis il fallait prendre l'avion. Finalement, je me suis dit que c'était une chance inouïe, de voir comment ce genre d'évènement fonctionne de l'intérieur", raconte Léa Lora-Runco, étudiante en deuxième année.

"On a l'impression que ça n'avance pas" - Léa Lora-Runco

Pendant près de 15 jours, les huit jeunes grenoblois ont parcouru les couloirs et ont assisté à des réunions thématiques, des débats. En revanche, difficile pour eux d'accéder aux négociations. "Nous avons suivi cela en visioconférence mais honnêtement c'était très lent. Il y avait beaucoup de questions sur là où il fallait mettre la virgule, le point puisque tous les pays doivent se mettre d'accord sur un texte. J'avais l'impression qu'il y avait deux mondes entre celui des dirigeants et celui des personnes issues de la société civile", détaille Léa, par ailleurs membre d'une association étudiante écologiste nommée "Grainesecube".

Les réseaux sociaux pour partager leur expérience

Chaque étudiant a décidé de se concentrer sur des thématiques en particulier. La jeune femme de 21 ans est également membre d'une association féministe et LGBTQI+ au sein de son école, "INPulse - Adelphie". C'est donc tout naturellement qu'elle a souhaité approfondir ses connaissances sur le sujet du genre. "On ne peut pas résoudre le problème du changement climatique sans prendre en considération tous les humains sur terre et la voix des femmes par exemple. Elles sont encore sous-représentées pendant les négociations et c'est la même chose pour les problématiques qu'elles rencontrent".

Les étudiants ont donc tous produit des articles partagés sur Facebook mais également de courtes vidéos sur Instagram . Ils ont raconté leurs journées sur place, les sujets abordés pendant les évènements annexes ou encore leur ressenti sur les coulisses de la COP 27. Ils prévoient, à terme, de réaliser un long reportage vidéo et peut-être même un podcast.