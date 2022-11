COP 27 : après une semaine de discussion, un accord à minima pour le climat

Après une ultime journée de discussion, les négociateurs de près de 200 pays réunis depuis le 7 novembre à Charm el-Cheik en Egypte sont parvenus à un accord ce samedi selon une source européenne. Cet accord porte sur la création d'un fonds spécifique dédié aux "pertes et dommages" qui "dirige" les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. La conférence de l'ONU sur le climat s'était fixé comme objectif de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré.

Un fonds dédié aux pertes et dommages

C'était l'un des enjeux de la COP 27 : la question du financement des dégâts liés au dérèglement climatique. Un accord sur la création d'un fond spécifique a été trouvé ce samedi. Il s'agit de mettre en place un mécanisme pour les "pertes et dommages" subis par les pays en voie de développement. Le fonctionnement et les financements devront être élaborés par un "comité de transition" d'ici la prochaine COP28 aux Emirats arabes unis fin 2023.

Le président français Emmanuel Macron avait plaidé lundi pour une refonte des mécanismes de solidarité en faveur des pays en voie de développement en vue de combattre le réchauffement climatique. mais aussi pour une interdiction de toute exploitation des grands fonds marins.

Ni la Chine ni les Etats-Unis n'ont fait connaître leur position dans l'immédiat.

Pas d'accord sur les émissions de gaz à effet de serre

D'autres sujets, n'ont en revanche pas avancé, comme la difficile question des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'Union européenne, le projet de texte final publié par la présidence égyptienne sur l'utilisation des énergies fossiles conduit purement et simplement à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

"A ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions. C'est inacceptable pour la France et les pays de l'UE", a-t-on dit dans l'entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. La ministre avait expliqué samedi matin, qu'il fallait "une feuille de route efficace".

Les engagements actuels des différents pays ne permettent pas de tenir l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5°degré. Selon les analyses de l'ONU, les engagements actuels permettent au mieux de limiter ce réchauffement à 2,4°degré.

