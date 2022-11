Climat et Cop 27 : en Bretagne, "il faudrait diviser son empreinte carbone par 4"

Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés au-dessus de la température atmosphérique à l'ère préindustrielle, c'est toujours l'objectif affiché par les Etats à l'issue de cette Cop 27, qui doit s'achever ce vendredi 18 novembre à Charm-El-Cheikh en Egypte. Mais pour y arriver, les pays du Nord, les plus pollueurs devront faire de gros efforts. Car l'empreinte carbone individuelle des habitants des pays industrialisés est aujourd'hui bien trop élevée. C'est également le cas en Bretagne.

ⓘ Publicité

"L'empreinte carbone est modélisée en prenant en compte les émissions nécessaires pour produire les biens consommés ou utilisés par chaque habitant, de la production des énergies nécessaires à leur fabrication, jusqu'au transport et à l'utilisation", détaille Ronan Lucas, directeur de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB) sur France Bleu Armorique. "Selon les dernières données qui datent de 2018, chaque Breton émet l'équivalent de 9.5 tonnes de CO2 par an". Un taux similaire aux autres régions françaises. Mais "pour respecter les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, il faudrait diviser cette empreinte carbone par 4", rappelle Ronan Lucas.

Un tiers de l'empreinte carbone liée au transport

Cette moyenne varie grandement en fonction des revenus. "Les Bretons les plus riches ont une empreinte carbone bien plus élevée. A contrario, les 10% de Bretons les plus pauvres sont, pour la plupart, déjà au niveau des 2 tonnes de carbone par an. Mais c'est subi", rappelle le scientifique. Cette problématique de l'équité vis-à-vis des émissions de carbone est d'ailleurs un des points d'achoppement majeur de cette Cop 27 , les pays du Sud réclamant la prise en compte et l'indemnisation des "pertes et dommages" subis par les catastrophes climatiques alors qu'ils sont moins émetteurs de gaz à effet de serre.

"Dans le détail, un tiers de l'empreinte carbone des Bretons est liée au transport, un tiers au logement, le reste à la consommation", détaille Ronan Lucas. "On y trouve l'alimentation, les objets de communication comme les ordinateurs et les téléphones portables, mais aussi l'habillement".

Et bonne nouvelle, de petits gestes au quotidien peuvent permettre de réduire cette empreinte carbone. "Prendre les transports en commun ou se déplacer en vélo quand c'est possible, manger moins de viande, acheter des objets produits localement et pas à l'autre bout du monde peuvent faire baisser les émissions de gaz", en plus d'être économiques.