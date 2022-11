COP 27 : le financement des dégâts liés au réchauffement climatique au menu des discussions

Ils sont à la fois ceux qui polluent le moins et ceux qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Les pays pauvres et en développement réclament, depuis 10 ans, le financement des pertes et des dommages liés à cette hausse des températures. La question sera officiellement abordée lors de la COP 27, sommet mondial pour le climat, organisé en Egypte du 6 au 18 novembre.

ⓘ Publicité

Des dégâts amenés à se multiplier

Les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles. En témoigne le cortège de catastrophes ayant frappé la planète cette année : inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies, sécheresse... Des désastres dont les coûts se chiffrent déjà en dizaines de milliards de dollars. Selon l'ONU, les inondations qui ont submergé un tiers du territoire du Pakistan ont causé plus de 30 milliards de dégâts et pertes économiques. Avec l'accélération des catastrophes, les montants de ces dommages pourraient ainsi atteindre de 290 à 580 milliards de dollars par an en 2030 et de 1.000 à 1.800 milliards en 2050, selon des chiffres cités par l'Institut Grantham sur le changement climatique de la London School of Economics.

Face à ces sommes colossales, les pays du Sud réclament des dédommagements financiers. Mais les Etats industrialisés, pourtant responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, sont réticents. Ils craignent les conséquences légales d'une telle "reconnaissance" des pertes et dommages et arguent que le financement climatique dispose déjà de multiples canaux et qu'en créer un de plus ajouterait une complexité inutile. Pour la première fois, les représentants de près de 200 pays, du Nord comme du Sud, vont officiellement échanger sur ce sujet lors de la COP 27 . Ces discussions devraient déboucher sur des décisions concrètes à l'horizon 2024.