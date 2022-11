COP 27 : "Le réchauffement climatique est lancé, il faudra s'adapter" prévient le GIEC Normand

Les effets liés au dérèglement climatique sont déjà enclenchés prévient Stéphane Costa, professeurà l'université de Caen (Calvados) et co-président du GIEC normand (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) . "Les processus sont lancés pour plusieurs décennies voire plusieurs siècles" alerte le géographe.

En ce qui concerne le littoral par exemple, ces changements climatiques en particulier le réchauffement induisent "une élévation du niveau de la mer qui est estimée à environ un mètre" ce qui fragilise nombre de maisons, bâtiments et autres constructions du littoral. "Il va falloir s'adapter" conclut Stéphane Costa car quoi que l'on fasse, "il est trop tard" pour revenir en arrière.

Le réchauffement en France pourrait être plus intense que ce que prédisent les modélisations internationales

Le réchauffement climatique en France pourrait "être bien supérieur à ce qui est prévu au niveau international" précise Stéphane Costa. "On va largement dépasser la limite de 1,5 degré qu'on s'était fixé lors de la COP21" à Paris en 2015.

Après un été particulièrement sec et chaud et un mois d'octobre qui a battu des records de douceur, l'inquiétude se porte sur les réserves en eau. S'il ne pleut pas assez pendant la période de recharge que sont l'automne et l'hiver, cela peut avoir des conséquences graves prévient le géographe pour qui c'est malheureusement ce vers quoi on se dirige.

Vers une prise de conscience

"On est dans une période de bascule, de prise de conscience" des citoyens et des politiques à cause de ses effets que nous vivons et que nous voyons et "maintenant il va falloir passer à l'action". Stéphane Costa pense d'abord à la "lutte contre les passoires thermiques" qui sont "une part non négligeables de nos émissions de gaz à effet de serre".

"Plus on attend, plus cela coûtera cher !" lance Stéphane Costa pour qui il s'agit avant tout "d'investissements" indispensables.

